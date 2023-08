Dopo quasi 10 anni di sviluppo, Starfield sta finalmente per atterrare sui nostri PC e sulle nostre Xbox. Il prossimo 6 settembre (anche prima se avete pre-ordinato l’edizione Premium), i giocatori di tutto il mondo potranno godersi la nuova opera di Bethesda Game Studios.

L’hype ha raggiunto livelli notevoli, tanto da segnare un quantitativo di pre-order davvero importante. Anche se l’attesa è stata momentaneamente attenuata dall’enorme successo di Baldur’s Gate 3, gli appassionati non vedono l’ora di viaggiare tra le stelle alla ricerca dell’ignoto.

Se avete pre-ordinato il gioco e lo avete già aggiunto in libreria (o per chi lo giocherà su PC Game Pass e Xbox Game Pass), sappiate che dal prossimo 9 agosto comincerà il pre-load e quindi con l’opportunità di scaricare in anticipo il titolo, così da arrivare ben preparati il prossimo 6 settembre.

A ogni modo, vi consigliamo di liberare diverso spazio su disco, poiché Starfield occuperà ben 125 GB. Se quindi state giocando a Baldur’s Gate 3 (oltre i 100 GB) e avete acquistato anche l’ultimo prodotto Bethesda, è molto probabile che il vostro SSD/Hard Disk si trovi in estrema difficoltà.

Le aspettative sono alte

Con tutte queste informazioni che emergono, i giocatori sono sempre più impazienti di immergersi in Starfield. Bethesda si sta impegnando nel consegnare un gioco di dimensioni portentose, e i giocatori sperano che tutte le promesse fatte nel corso degli anni vengano mantenute. Noi ci auguriamo di sì, anche perché l’attesa è stata davvero snervante, tanto da aver creduto diversi anni fa che il gioco fosse stato addirittura cancellato per mancanza di informazioni.

Ma ora finalmente dovremmo esserci. La nostra recensione arriverà con molta probabilità vicino all’uscita del gioco, quindi rimanete sintonizzati per tutte le informazioni che giungeranno.

Per il resto non mancheremo di tenervi informati su tutte le possibili novità delle ultime settimane che precederanno la data di rilascio.