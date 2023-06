Durante l’evento di ieri Starfield ha decisamente impressionato il pubblico, ma un’intervista rilasciata da Todd Howard, Executive Producer di Bethesda, e riportata da Windows Central, ha confermato un dettaglio che potrebbe far storcere il naso a molti videogiocatori: il titolo sarà bloccato a 30 FPS su Xbox, sia su Series S che su Series X.

Il perché di questa scelta sarebbe da ricercare nella qualità grafica, che a detta di Howard Bethesda non ha voluto sacrificare in alcun modo: nell’eterna battaglia tra il framerate e il livello di dettaglio, stavolta sembra aver vinto la spettacolarità grafica, che vi piaccia o no.

“Credo che non sia una sorpresa quello a cui puntiamo, visti i nostri giochi precedenti. Abbiamo sempre [creato] mondi aperti enormi, completamente dinamici, estremamente dettagliati dove tutto può accadere” ha dichiarato Howard nell’intervista. “Vogliamo farlo anche questa volta. È 4K su Series X, 1440p su Series S. Abbiamo bloccato [il framerate] a 30 FPS perché vogliamo quella fedeltà e tutte quelle cose, senza sacrificare niente”.

Parlando delle performance su PC, Howard ha dichiarato che “Per fortuna funziona bene, ben sopra i 30, certe volte arriva a 60 FPS. Ma su console, abbiamo bloccato il framerate perché preferiamo la stabilità”.

L’Executive Producer di Bethesda non sembra particolarmente turbato dai 30 FPS, affermando che il gioco risulta molto fluido pad alla mano. Ha aggiunto che bloccare il framerate aiuta anche nei momenti più concitati, evitando dei cali che peggiorerebbero l’esperienza di gioco. “Non vogliamo sacrificare ciò che rende il nostro gioco davvero speciale. Siamo molto contenti dell’esperienza, anche durante le battaglie più intense, inoltre abbiamo bisogno di un certo margine perché nei nostri giochi può succedere qualsiasi cosa”.