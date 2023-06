Todd Howard ha confermato quello che tutti volevamo sentire: Bethesda si impegnerà nuovamente a rendere la vasta galassia del gioco una tela bianca su cui i modder potranno esprimere la propria creatività con le mod!

Durante una conversazione con Kinda Funny Xcast, a Howard è stato chiesto quanto fosse entusiasta delle opportunità offerte da Starfield. Non sorprende, considerando che i giochi di Bethesda sono da decenni sinonimo di modding, ma la sua risposta è stata estremamente positiva e aperta. “Credo che Starfield sarà un vero paradiso per i modder”, ha affermato il Creative Director, “fa parte del nostro DNA, lo facciamo da oltre 20 anni”.

Questa volta c’è l’interesse di Bethesda nell’interagire con i modder stessi. “Per noi è importante non solo consentire delle modifiche, ma anche partecipare attivamente alle stesse”, ha spiegato Todd Howard. La software house desidera semplificare le cose per gli sviluppatori di mod, in modo che questa passione possa trasformarsi non solo in un hobby, ma anche addirittura in una vera e propria carriera lavorativa.

Chissà cosa sarà Starfield fra cinque anni, considerando che cosa è diventato Skyrim, non sorprenderebbe vedere l’intera galassia popolata di civiltà aliene ed enormi città, dopotutto i giocatori avranno la possibilità di costruire su ben 900 pianeti completamente vuoti, quindi le possibilità sono essenzialmente infinite.