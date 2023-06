AMD e Bethesda Softworks hanno recentemente annunciato una partnership esclusiva che promette di portare miglioramenti grafici e ottimizzazioni a Starfield, l’atteso nuovo universo creato dagli sviluppatori di giochi leggendari di Bethesda Game Studios.

Con il lancio previsto per il 6 settembre, AMD e Bethesda stanno collaborando per offrire prestazioni di alto livello su console Xbox e PC da gaming equipaggiati con i processori Ryzen 7000 Serie e schede grafiche Radeon 7000. La partnership prevede l’utilizzo delle avanzate funzionalità e tecnologie di AMD come la tecnologia di upscaling cross-platform AMD FidelityFX Super Resolution 2.

Per celebrare questa collaborazione, Todd Howard, Executive Game Director di Starfield, si è unito a Jack Huynh, SVP & GM, Computing and Graphics Group di AMD, in un video che illustra come questa partnership porterà ai giocatori un’esperienza immersiva.

Visto le recenti partnerhsip di AMD potrebbe significa che Starfield non avrà nessun tipo di supporto al DLSS (almeno al lancio), ma chiaramente questo non lo possiamo ancora confermare, almeno fino a quando Nvidia non comunicherà qualcosa a riguardo.

Visto però il buon rapporto tra Microsoft e AMD (anche per via del chip di Xbox Series X|S) non è così strano vedere una collaborazione di questo livello anche per uno dei videogiochi più attesi dell’anno. Chiaramente non mancheremo di tenervi informati su possibili novità a riguardo!