Nemmeno 24 ore dal suo rilascio e già alcuni giocatori di Starfield hanno scoperto come viaggiare fra i pianeti in maniera alternativa e, soprattutto, senza ricorrere alla mappa presente nel gioco.

Sono già numerose, infatti, le critiche al sistema di viaggio rapido implementato da Bethesda i Starfield, così come per l’assenza di uno storico dei pianeti già visitati, motivo per il quale, l’utente di Reddit DionysusDerp, ha trovato un sistema tanto legittimo quanto poco spiegato in maniera efficace dagli sviluppatori del gioco.

Per evitare di sfruttare la mappa di gioco, vi basterà accedere allo scanner quando vi trovate all’interno dlela vostra nave, cercare un pianeta sul quale vogliate recarvi e premere, semplicemente, A (E se siete su PC). A questo punto vi verrà chiesto di tenere premuto il tasto X (R se siete su PC) per dare iniio al viaggio verso la meta selezionata, il tutto in maniera pratica e veloce.

Starfield

Nel caso si abbia una missione selezionata, è possibile usare lo stesso sistema per spostarsi rapidamente fra un sistema stellare e l’altro, rendendo, di fatto, l’apertura della mappa necesaria solo se si ha la necessità di atterrare in un punto specifico di un dato pianeta.