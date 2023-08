Starfield, l’attesissimo Action-RPG sci-fi di Bethesda, è in arrivo il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X|S. Inutile sottolineare che la voglia di giocarlo cresce sempre di più ogni giorno che passa per tutti gli appassionati di gioco di ruolo, che nel frattempo possono godere delle meraviglie offerte da Baldur’s Gate 3.

A ogni modo, il marketing intorno all’esclusiva Microsoft sembra essere partito. I primi spot, tuttavia, non sono riguardanti Xbox Series X|S, ma bensì le TV Samsung. L’azienda coreana ha approfittato dell’enorme attesa generata dal gioco per promuovere il proprio Samsung Gaming Hub, ricordando a tutti gli utenti che è possibile videogiocare a Starfield avendo a disposizione unicamente un TV Samsung e una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, senza necessariamente possedere la console.

Chiaramente, per i meno esperti, ciò significa che è necessario comunque avere un’ottima connessione per giocare al titolo in cloud gaming, ma di fatto è possibile goderselo anche senza necessariamente possedere una console o un PC.

Vi ricordiamo che attualmente solo Samsung ha la possibilità di far girare i giochi Xbox in cloud gaming sulle TV, ma non è escluso che in futuro questa possibilità possa arrivare anche su svariati altri dispositivi. In realtà si è molto parlato anche di una particolare chiavetta per il gaming in cloud da parte di Microsoft, ma non ci sono ulteriori informazioni a riguardo.