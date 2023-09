Il recente lancio di Starfield su Xbox Game Pass e PC ha fatto indubbiamente parlare di se. Non solo per la qualità del gioco, ma anche per la rivalità tra i fan delle console Sony e Microsoft, data l’esclusività del titolo su PC e Xbox Serie X/S. Todd Howard, ha affrontato questo argomento recentemente e, non pago delle piccate dichiarazioni rilasciate nei confronti degli utenti PC, ha sostenuto che l’esclusività ha contribuito a migliorare il gioco.

Inizialmente, Starfield era stato concepito come un gioco multipiattaforma, destinato a uscire sia su Xbox che su PlayStation. Tuttavia, i piani sono cambiati dopo che Microsoft ha acquisito Bethesda, ottenendo l’esclusiva per le pubblicazioni dei giochi dello studio e portando, quindi, Starfield a diventare la prima esclusiva Xbox capace di muovere le masse.

La mancanza di una versione per PS5, almeno per quanto riferito da Todd Howard alla BBC, ha permesso al team di sviluppo di concentrarsi su un numero maggiore di dettagli e di aspetti del prodotto, rendendo Starfield un gioco più pulito, e ben ottimizzato, rispetto a quanto sarebbe stato se fosse stato rilasciato anche su PS5.

Tutto quello che vedete, è raggiungibile.

Secondo Howard, la creazione di un gioco in esclusività, consente al team di concentrarsi di più su uno specifico hardware, permetto una migliore ottimizzazione e una conversione più snella da PC a console da gioco, senza doversi preoccupare di adattare il tutto, per diversi hardware, sia in termini di “polishing” che di ottimizzazione generale.

Questo focus porta inevitabilmente a un prodotto migliore e, considerando che da sempre un team vorrebbe che il proprio gioco possa essere giocato da quante più persone possibile, la partnership con Xbox ha semplificato il tutto, rendendo Starfield disponibile praticamente ovunque grazie all’ecosistema messo in piedi da Microsoft.

Howard aveva previsto un lancio di Starfield eccezionale, supportato dai più di 25 milioni di abbonati a Xbox Game Pass che possono giocare al gioco gratuitamente al day one. Inoltre, si aspetta che Starfield, essendo un’esclusiva per una sola console, possa riuscire a ottenere un successo simile a quello di giochi come The Legend Of Zelda sulle console di Nintendo.

Dal canto nostro abbiamo premiato Starfield nella nostra recensione, voi invece lo avete già provato? E cosa ne pensate delle dichiarazioni di Todd Howard?