Durante la Summer Game Fest 2022 abbiamo avuto modo di scoprire la natura di Starfield. Bethesda presentò infatti un lungo footage di gameplay, svelando tutte le caratteristiche principali della sua prima IP in oltre vent’anni di attività sul mercato dei videogiochi. Purtroppo, una volta conclusasi la presentazione, Todd Howard e soci non hanno voluto annunciare nessuna data di uscita. Comprensibile, ovviamente: il maestoso gioco di ruolo è già stato oggetto di un rinvio piuttosto clamoroso ed è chiaro che tutti i dirigenti di Bethesda vogliano annunciare la release date nel momento in cui si sentiranno il più sicuri possibili. Il momento però non sembra essere troppo lontano.

Come riportato su Reddit e su Twitter, infatti, c’è stato diverso movimento intorno a Starfield su Steam. Grazie a SteamDB abbiamo scoperto come Bethesda abbia prima caricato un pacchetto aggiuntivo e successivamente modificato la data di lancio. Due informazioni decisamente importanti, che ci raccontano più di quanto possiamo immaginare.

Il primo movimento sospetto, quello legato al caricamento di un pacchetto aggiuntivo, potrebbe essere legato a un’espansione oppure direttamente al pass stagionale. Non c’è infatti nessun motivo per cui Starfield non dovrebbe godere di alcuni pacchetti che espanderanno l’avventura dei giocatori, come già avvenuto in passato per Fallout 4 per esempio (che potete acquistare in versione GOTY su Amazon). Il secondo, invece, riguarda proprio quello dedicato alla data di uscita: internamente ora il titolo è atteso per il 29 dicembre 2023 e non più per un generico “2023”. Chiaramente il gioco non uscirà appena prima della fine dell’anno, ma è molto probabile che l’inserimento di questa data possa essere in qualche modo collegata all’annuncio della release date definitiva, a questo punto non molto lontana.

Starfield era originariamente previsto per l’11 novembre 2022. Bethesda ha però preferito rimandare il titolo, atteso ora proprio per il prossimo anno in esclusiva su PC, Xbox Series S e Xbox Series X.