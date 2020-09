Starfield si mostra per la prima volta, è proprio lui?

L’acquisizione di ZeniMax/Bethesda da parte di Microsoft sta continuando a destare clamore tra gli appassionati anche a distanza di diversi giorni. Parliamo di una mossa tranquillamente definibile epocale, che nessuno si sarebbe mai aspettato, soprattutto a cavallo tra la fine della generazione videoludica attuale e l’inizio della prossima. Quel che fa discutere è la possibilità che i titoli Bethesda d’ora in poi diventino esclusive Xbox, e tra questi titoli c’è anche la nuova IP spaziale Starfield.

Sebbene il nuovo titolo di Bethesda non si sia ancora mostrato, al di fuori di un teaser con il logo, c’è grande interesse che gravita attorno al progetto sci-fi. Seguendo le ultime dichiarazioni, sembra che ci vorrà ancora un po’ prima di vedere in azione Starfield, ma a quanto pare 4chan potrebbe essere arrivata a svelare qualcosa in anticipo sulla prossima grande opera targata Bethesda.

Stando alla presunta nuova immagine di Starfield pubblicata su 4chan da un utente anonimo, è possibile vedere un istante di gioco in cui appare l’interfaccia, una barra di salute e quella della resistenza. Sempre nella zona bassa dello schermo si possono vedere anche delle icone che mostrano le armi sono equipaggiate, mentre in basso a sinistra possiamo vedere quella che sembra una barra che mostra la quantità di ossigeno che il giocatore ha nella tuta.

Ovviamente questo tipo di immagini vanno prese sempre con le dovute attenzioni, almeno finché non vedremo in azione Starfield in via ufficiale; e per assistere a questa occasione potrebbe volerci ancora del tempo da attendere. Cosa ne pensate dell’immagine apparsa di recente su 4chan? Pensate che quello raffigurato sia davvero un momento di gioco di Starfield? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.