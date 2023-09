Starfield è destinato a diventare uno dei giochi più moddati di tutti i tempi, se la storia recente dei giochi Bethesda è un’indicazione almeno approssimativa. È infatti confermato che entro il 2024 il gioco riceverà gli strumenti ufficiali per la creazione di modifiche (abbreviate in mod appunto) grazie al noto Creation Engine, già usato per arricchire giochi come Fallout e Skyrim.

Bethesda Game Studios parla in particolare del Creation Engine 2, uno strumento che dovrebbe essere più potente e più versatile rispetto a quanto abbiamo visto finora. E con esso arriverà anche il supporto ufficiale alle mod su PC, e con ogni probabilità anche su console.

La notizia è più importante, probabilmente, per chi gioca su PC. Le prestazioni di Starfield infatti non sono per niente entusiasmanti al momento (per usare un eufemismo), e quindi è lecito sperare che con le giuste mod sarà possibile giocarlo in 4K con alti valori di FPS, e possibilmente con una qualità grafica generale che renda giustizia ai PC più performanti.

Il Cretive Engine 2 infatti promette molti miglioramenti per quanto riguarda la parte visiva, e dovrebbe permettere di trasformare Starfield in qualcosa di visivamente impressionante.

Vale la pena ricordare che già oggi ci sono molte mod per Starfield, con la differenza che non sono mod ufficiali. Tra le più famose ci sono senz’altro quelle che aggiungono il DLSS, ma ce ne sono anche di simpatiche – come quella che trasformare le uniformi dei poliziotti in corazze prese dalle truppe imperiali di Star Wars.

Proprio perché è un gioco Bethesda, Starfield risulta familiare ai modder, che non hanno quindi bisogno di aspettare il 2024 e la disponibilità degli strumenti ufficiali. Solo dopo quel momento, però, sarà possibile sfruttare al massimo il potenziale di questo gioco e della sua personalizzazione.

Dunque? Dunque, se volete giocare a Starfield su PC nel migliore dei modi, probabilmente ci vorranno un paio d’anni; per allora ci saranno mod che lo migliorano così tanto che diventerà un gioco completamente diverso. Oppure potete godervelo ora, tanto lo avete comprato, e poi giocarci ancora quando arriveranno le migliori mod per Starfield. Intanto, se c’è qualcosa che non vi torna nel gioco, forse potete trovare risposta nella guida completa a Starfield.