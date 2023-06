Proprio ieri sera AMD e Bethesda hanno annunciati una partnership esclusiva per Starfield, il nuovo RPG di Bethesda Game Studios in arrivo il prossimo 6 settembre su Xbox Series X|S e PC.

If anyone at Bethesda is watching, please ensure that DLSS and XeSS are supported. Don’t make this another one of those AMD games with lacking features. https://t.co/yl7GIW1l38 — John Linneman (@dark1x) June 27, 2023

Questo accordo prevede ottimizzazioni specifiche per il gioco per chi possiede schede AMD ed esclude completamente il DLSS, il super sampling di Nvidia tanto apprezzato dai giocatori che migliora notevolmente le prestazioni nei singoli videogiochi.

Il fatto che questa caratteristica non sia presenta, favorendo solo la presenza dell’FSR 2.0, ha generato molto malcontento tra gli utenti sui social e questo non vale solo per la gente comune, ma anche per chi lavora nel settore. A esprimere perplessità sono stati infatti numerosi, tra cui Tom Warren di The Verge e John linneman di Digital Foundry.

Ovviamente è possibile che questo accordo sia arrivato per merito di Microsoft che ha da sempre grandi rapporti con l’azienda americana (e anche perché di fatto Xbox Series X|S montano chip AMD). Sicuramente il DLSS arriverà sotto forma di mod applicabile come nel recente caso di Jedi Survivor, nel frattempo occorre solo attendere e sperare che l’FSR (magari addirittura il 3.0) possa consentire a tutti di videogiocare a Starfield in maniera adeguata e senza troppi limiti.

Vi ricordiamo ancora una volta che il gioco arriverà il 6 settembre in esclusiva Xbox Series X|S, PC e al day one su Xbox Game Pass. Che cosa ne pensate di questa scelta? Pensate che il gioco debba avere necessariamente il DLSS?