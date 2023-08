Nell’attesa dell’uscita di Starfield, il gigantesco Aciton-RPG spaziale di Bethesda, sembra che l’entusiasmo dei giocatori sia già palpabile. Secondo quanto riportato da GamesRadar, Starfield ha sorpassato Baldur’s Gate 3 nei giochi più venduti su Steam in quasi tutti i paesi.

Sebbene Starfield sia disponibile in Early Access dal primo settembre e globalmente dal 6 settembre, il gioco è già riuscito a raggiungere la prima posizione nella classifica di vendita sul noto client di Valve.

Ovviamente questo risultato è dettato dal fatto che, come era prevedibile, il capolavoro di Larian sta subendo un calo fisiologico, di conseguenza è molto probabile che ora comincerà a scendere per fare spazio alle nuove uscite, come appunto il gioco di Bethesda.

La sfida ora di Todd Howard e co è mantenere alta l’attenzione e la popolarità di Starfield nel lungo termine, proprio come è stato fatto con il duraturo successo di The Elder Scrolls V: Skyrim. Sarà interessante vedere come l’RPG sci-fi si evolverà dopo il suo lancio e se sarà in grado di lasciare un’impronta duratura nella scena dei giochi di ruolo spaziali.

Intanto vi ricordiamo che la nostra recensione sarà online il 31 agosto alle ore 18:00 e avrà anche a corredo un articolo prestazionale della versione PC.