Continuano a emergere dettagli in merito a Starfield. Dopo l’aggiornamento della build su Steam, che indicherebbe un annuncio della data di uscita in un breve periodo, ora grazie al curriculum di un dipendente Bethesda sono emersi alcune feature tecniche il gioco di casa Bethesda, il primo inedito dopo oltre vent’anni di attività, dovrebbe avere nella sua versione PC.

Starfield

Come avete potuto intuire dal titolo di questa notizia, le novità lato tecnico di Starfield riguardano il ray tracing e più in particolare l’integrazione RTX, che è il nome che utilizza NVIDIA per descrivere le GPU che supportano questa “nuova” tecnologia. Che il gioco di casa Bethesda supporti l’illuminazione Ray Tracing è scontato: si tratta di un videogioco veramente next gen, che deve dimostrare la potenza a livello tecnico di Xbox Series X e ovviamente PC. C’è però un po’ di ombra intorno alla definizione utilizzata dal dipendente di Bethesda. Ma cosa significa esattamente RTX Integration?

Secondo alcuni, si tratta di un’integrazione a supporto del DLSS. Secondo altri, invece, si tratta semplicemente del Ray Tracing vero e proprio, che però ha a che fare con le sole luci presenti in Starfield. La definizione potrebbe essere volontariamente fumosa, perché probabilmente il dipendente di Bethesda ha firmato un accordo di non divulgazione e non può scendere ulteriormente nel dettaglio.

Al momento Starfield è ancora in fase di sviluppo negli studi di Bethesda. Il gioco dovrebbe vedere la luce entro la prima metà del 2023, come anticipato alla Summer Game Fest durante la conferenza di Xbox e il team di sviluppo. Non è ancora stata però annunciata una data di uscita, ma probabilmente Howard e soci vogliono semplicemente essere sicuri prima di svelare qualsiasi cosa, per evitare un ulteriore rinvio come quello di quest’anno. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.