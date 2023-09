Il motore grafico di Starfield può gestire almeno 20.000 patate nella stessa stanza senza fare una piega, ottenendo così il successo in quello che ormai è una specie di tradizione con i giochi Bethesda.

Tutte quelle patate possono sembrare una cosa divertente ma si tratta di un test piuttosto serio: la gestione di moltissimi piccoli oggetti, infatti, è un buon modo per dimostrare le capacità di un motore grafico.

Il test dà inoltre ai giocatori un’informazione fondamentale: potreste far carriera come contrabbandieri di patate – o di panini, o di qualunque altro piccolo oggetto. La vostra bellissima nave spaziale potrà solcare le infinità dello spazio senza temere cali di framerate, nemmeno se vi girate ad ammirare l’affascinante movimento della patata senza gravità.

Nel video il giocatore apre una porta della nave, da cui i tuberi fuoriescono con un notevole realismo. Si vede anche un NPC bloccato in mezzo alle migliaia di piccoli oggetti, con il motore grafico che gestisce tutto senza problemi. La scena nasce per dimostrare le capacità del motore grafico ma è anche una citazione di Skyrim: nel gioco Bethesda del 2011 fu fatto qualcosa di simile con 2000 forme di formaggio di capra.

Mozzipan, l’autore del video, spiega anche che Starfield non permette di aumentare molto il numero di oggetti, e che con 100mila patate il gioco è andato in crisi.

when it's time to let something go in Starfield. I gasped when the hatch opened from /u/Moozipan https://t.co/PXtefvDiPb pic.twitter.com/m47SIuObUT — Tom Warren (@tomwarren) September 5, 2023

Il punto interessante è che questo gioco, come i suoi predecessori Skyrim e Fallout, riesce a gestire e seguire molto bene gli oggetti in scena, producendo effetti fisici del tutto realistici – senza mai dimenticare che ogni tanto succedono cose assurde ovviamente, dopotutto è pur sempre un gioco Bethesda.

Proprio per questa ragione, probabilmente, il gioco non ha alti valori FPS, come abbiamo visto nella nostra analisi prestazionale di Starfield. Se Bethesda decidesse di usare un diverso motore grafico forse questo aspetto migliorerebbe, ma forse perderemmo la possibilità di trasportare decine di migliaia di patate.

Mozzipan spiega anche che gettare oggetti in giro è un modo per aggirare i limiti di carico della nave. Gli oggetti però possono scomparire o attraversare i muri (un altro classico di Bethesda), quindi sconsiglia di usare questa tecnica con oggetti importanti che non volete perdere.