Il rinvio era nell’aria, ma ora è ufficiale: Starfield non uscirà entro giugno 2022. La promessa di Microsoft e Bethesda purtroppo è stata infranta, ma il team di sviluppo ha deciso di farsi perdonare annunciando la data di uscita ufficiale.

Come annunciato da Betehsda nel corso della giornata odierna, Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023. Il gioco uscirà su Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che per PC e sarà incluso in Xbox Game Pass, come ogni esclusiva. Oltre all’annuncio della data di uscita, il team di sviluppo ha deciso di svelare anche la data dello showcase, che avrà come protagonista proprio il gioco. L’annuncio della data di uscita è stato diffuso con un breve video, contenente anche un messaggio speciale di Todd Howard, Game Director e presidente di Bethesda Game Studios. Nel filmato Howard parla del gioco e di come tutto lo staff di Bethesda abbia riversato il suo cuore all’interno dello sviluppo.

Lo showcase non sarà però trasmesso nel corso dei prossimi mesi, tutt’altro. Quasi tutti in realtà speravano di poterne scoprire di più a breve, ma in realtà il gioco sarà mostrato nuovamente in estate. Come specificato da Bethesda, infatti, lo showcase incentrato su Starfield andrà in onda solamente l’11 giugno 2023. Si tratta di una scelta perfettamente legittima, considerato che il gioco uscirà qualche mese più in là.

Starfield è probabilmente una mosca bianca nella storia di Bethesda Game Studios. Storicamente, infatti, i giochi diretti da Todd Howard vengono annunciati e pubblicati in un periodo di circa 6 mesi. Con questa nuova opera, invece, Bethesda ha già rinviato l’uscita per ben due volte, ma è bene ricordare che ci troviamo davanti a un videogioco unico, sviluppato in un ambiente decisamente diverso rispetto al passato, dove l’acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax e l’avvento del COVID-19 hanno rallentato e non di poco lo sviluppo.

