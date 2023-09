Starfield, il gioco di ruolo spaziale sviluppato da Bethesda Game Studios (qui la nostra analisi tecnica), sta catturando l’immaginazione un po’ di tutti i giocatori e si sta trasformando in svariate cose… anche in un mondo ispirato a Star Wars. L’ultima sorpresa è una mod di Starfield ancora in fase di sviluppo che trasforma i corpi di polizia del gioco in “temibili” stormtrooper dell’universo di George Lucas, e i risultati sono già spettacolari.

Al momento in cui scriviamo, questa mod sostituisce qualsiasi personaggio che indossi l’uniforme della polizia UC con uno stormtrooper a tutti gli effetti. Ma le ambizioni dei modder non si fermano qui: il creatore, noto come Kboykboy, ha in mente di sostituire i personaggi con armature UC con membri dell’Impero Galattico e coloro che indossano le armature Freestar con ribelli. Inoltre, verranno introdotte armi tratte direttamente dall’universo di Star Wars. La vista di stormtrooper in un titolo spaziale come Starfield è un’incredibile commistione di universi che non mancherà di far sorridere i fan.

Considerando simpaticamente anche il livello dell’intelligenza artificiale dei poliziotti in Starfield e la mira degli stormtrooper possiamo anche ironicamente dire che si tratta di una skin assolutamente azzeccata.

Non è la prima volta che Starfield viene associato a Star Wars. Poco dopo il lancio del gioco, un appassionato costruttore di navi spaziali ha creato con incredibile maestria il Millennium Falcon e il Razor Crest Ma c’è di più: un altro appassionato ha realizzato un imponente Star Destroyer di Star Wars, così dettagliato che richiede addirittura una guida di ben 21 pagine per farlo volare correttamente. Una vera dimostrazione dell’ingegnosità dei fan nel portare Star Wars nel mondo di Starfield.

E mentre le creazioni legate a Star Wars continuano a filtrare nel mondo di Starfield, ci si può aspettare che le cose raggiungano un livello ancora più alto in futuro.