Bethesda, l’acclamata casa di sviluppo ora proprietà di Microsoft, ha voluto sorprendere tutti, quest’oggi, con l’uscita simultanea di ben tre, emozionanti, corti animati dedicati a Starfield.

I nuovi video, tutti caratterizzati da un affascinante stile in 2D ispirato ai cartoni degli anni ’80, offrono un’anteprima delle diverse sfaccettature narrative, e delle ambientazioni, che saranno presenti nell’universo di Starfield, incentrato sui Sistemi Colonizzati. Ogni video presenta una storia unica, atta a esplorare il destino di un manipolo di personaggi indubbiamente affascinanti.

Nel primo video, intitolato “The Hand That Feeds”, siamo spettatori della vita di Ada e Harper, due abili criminali che si guadagnano da vivere rubando a quei ricchi che si concedono dei piaceri proibiti, nella città di Neon. Ambientato nell’affascinante città del vizio intergalattico, l’avventura dei due ladri prende una piega imprevista, quando Ada attira l’attenzione della potente corporazione: Ryujin Industries.

Il secondo video, “Supra et Ultra”, ci conduce a Nuova Atlantide, la sontuosa Capitale dell’Unione Centrale. Qui seguiamo la storia di Kent, un coraggioso pilota-corriere che aspira a una vita nell’esclusiva élite dei Sistemi Colonizzati. Tuttavia, le sue ambizioni lo porteranno a comprendere che il suo destino si trova lontano da quel pianeta, facendogli comprendere quanto i desideri che coviamo non sempre rappresentino ciò a cui davvero siamo destinati.

“Where Hope Is Built” è il nome del terzo dove, ad Akila City, facciamo la conoscenza di Vanna, un’orfana con il sogno di esplorare le stelle. Quando la sua nave, però, subirà gravi danni, Vanna si ritroverà a cercare disperatamente i pezzi di ricambio in giro per la città, trovandosi coinvolta in una serie di pericolose situazioni del tutto inaspettate.

Questi tre, coinvolgenti, video animati, riescono a reincarnare perfettamente il concept di Starfield, il quale promette ai giocatori di vivere un’avventura unica, scrivendo il loro destino tra le stelle. La lore del gioco si prospetta davvero interessante e pare garantirci che la varietà di storie, ambientazioni e situazioni, presenti nei Sistemi Colonizzati, risulteranno dannatamente coinvolgenti.