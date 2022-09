In molti aspettavano la Gamescom 2022 nella speranza di vedere qualcosa in più su Starfield, attesissimo nuovo titolo di Bethesda. Il gioco, tuttavia, non si è mostrato e non ha dato alcun aggiornamento su data di uscita o stato dei lavori. Alcune novità, però, arrivano grazie a Inon Zur, uno dei compositori del gioco. Quest’ultimo, che ha contribuito anche a titoli come Fallout 4 e Skyrim, ha infatti dichiarato che il nuovo titolo di Bethesda sarà un’esperienza che ci consumerà letteralmente.

Stando alle parole di Zur, infatti, Starfield è un gioco dai forti aspetti filosofici, in grado di cambiare radicalmente il nostro essere. Non si tratterebbe, dunque, semplicemente dell’aspetto di gameplay, delle ore di gioco o della qualità generale del gioco. Il titolo di Bethesda va a scavare molto più a fondo, permettendoci di plasmare la nostra storia come meglio crediamo e mettendoci davanti a dilemmi filosofici che ci cambieranno per sempre.

Se pensiamo ad altri titoli Bethesda come Skyrim o Fallout, infatti, non sembra impossibile pensare che Starfield possa intrattenerci per centinaia di ore. Queste, potenzialmente, saranno estese anche grazie alle svariate mod che ogni titolo dello studio ci ha abituato a ricevere. Tuttavia, in questo caso, sembra che il nocciolo della questione vada ben oltre le semplici ore di gioco e si collochi su un livello più profondo e filosofico.

Non sappiamo ancora molto sulla storia di Starfield. Dalle poche informazioni che abbiamo, infatti, il titolo avrà tutta una serie di fazioni che potrebbero essere interessate ad un antico artefatto. Quest’ultimo sarebbe in grado di svelare alcuni dei più importanti misteri dell’universo. Il titolo non ha ancora una data di uscita certa ma è atteso nel corso del 2023. Per quanto riguarda le piattaforme, sapremo per certo che il gioco sarà disponibile su Xbox Series X, Xbox Series S e PC.