Starfield arriverà il prossimo 6 settembre 2023, non manca ancora molto e abbiamo deciso di addolcire l’attesa regalandoci le nuove periferiche a tema del gioco. Sulla qualità del gioco non possiamo ancora esprimerci, ma sul controller e l’headset siamo tutti concordi nel confermare che sono davvero bellissimi.

Per l’occasione abbiamo deciso di scattare delle fotografie così da cogliere i dettagli dei due prodotti, abbiamo creato due gallerie che analizzano nel dettaglio entrambe le periferiche.

Controller Starfield Xbox | PC

Il nuovo controller brandizzato Starfield è compatibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Chiaramente può essere utilizzato in Bluetooth anche su dispositivi mobile e quant’altro. La confezione comprende, come sempre, due pile Duracell, non avendo una batteria integrata.

Potete acquistarlo su Amazon, attraverso questo link.

Headset Starfield Xbox | PC

Il nuovo headset brandizzato Starfield è compatibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Chiaramente può essere utilizzato in Bluetooth anche su dispositivi mobile e quant’altro. Supporta il Dolby Atmos ed è completamente wireless, anche se c’è comunque la possibilità di sfruttarle con un cavo USB.

Potete acquistarlo sul Microsoft Store, attraverso questo link.

Cosa ve ne pare di queste due periferiche, vi piacciono? Scopriremo sicuramente i dettagli del gioco durante la recensione ufficiale che arriverà, molto probabilmente, vicino all’uscita del gioco. Vi ricordiamo che Starfield uscirà il 6 settembre in esclusiva Xbox Series X|S e PC, presente sin dal day one su Xbox Game Pass.