Starfield, l’acclamato gioco di ruolo spaziale di Bethesda, continua a essere il bersaglio preferito dai modder, i quali stanno cerando le più fantasiose mod per rendere ancora più affascinante l’esperienza finale offerta dal gioco targato Bethesda.

Tra le ultime mod scoperte, ne spicca una tanto semplice quanto affascinante, la quale consente ai giocatori di abbandonare la propria nave, mentre questa si trova nello spazio, per cominciare a vagare nello spazio aperto, potendo persino passeggiare sugli asteroidi.

Ciò che rende questa mod interessante è proprio la la sua semplicità: non richiede complesse elaborazioni, né l’implementazione di nuovi software, basandosi esclusivamente sull’uso dei comandi di gioco già presenti nel gioco. Con alcune modifiche ai parametri, i giocatori potranno, infatti, far librare il proprio personaggio nello spazio profondo.

Reddit user WeirdConcern4666 created a Starfield mod that lets you exit your ship in space, fly around, and land/walk on asteroids. Apparently they were able to create an outpost on an asteroid too. #Starfield pic.twitter.com/P4lAw8sAlr

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) September 11, 2023