Da quando è stato rimandato Starfield è passato dall’essere uno dei videogiochi più attesi del 2022, a uno dei più attesi del 2023. A oggi sappiamo ancora poco su quella che è a tutti gli effetti la nuova grande epopea spaziale di Bethesda, e sebbene per il momento il gioco non abbia ancora una finestra di lancio meglio definita, la compagnia statunitense ogni tanto torna a raccontarci qualcosa di nuovo sul proprio titolo. Proprio di recente il team di sviluppo si è pronunciato svelandoci qualche dettaglio in più che aumenta la curiosità verso il progetto.

Le nuove informazioni riguardo a Starfield ci permettono di capire meglio alcuni elementi di contorno che stanno alla base di questo nuovo universo videoludico. Nella nuova fatica targata Bethesda, infatti, gli umani hanno dovuto lasciare la Terra per risistemarsi su Marte. Proprio questo esodo, così tragico e allo stesso tempo misterioso, sarà uno dei temi che verranno trattati all’interno dell’esperienza.

A darci nuovi risvolti su questa questione è stato Will Shen, lead quest designer di Starfield, il quale ha dichiarato recentemente che i giocatori saranno in grado di visitare diversi pianeti all’interno del gioco, ma la Terra, a quanto pare, è diventata un luogo inospitale e ormai impossibile da abitare. Non è ancora chiaro se potremo atterrare sul nostro pianeta natale per vedere in che stato si trova, ma se cercherete delle interazioni umane, quelle le troverete sicuramente su Marte e non sulla Terra.

“I giocatori verranno inviati in missione per scoprire i misteri degli artefatti. E si troveranno a domandarsi cosa sia successo alla Terra, ma andranno a visitare anche Marte”, ha dichiarato Will Shen in uno spezzone dell’intervista a cui ha partecipato. Tutto bello e molto intrigante, ma a oggi, purtroppo, dobbiamo sottolineare ancora che Starfield non ha una data di lancio meglio specifica, col gioco che arriverà in un più generico 2023.

