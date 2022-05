Dopo Pathfinder, Owlcat Games potrebbe essere al lavoro su un adattamento videoludico di Starfinder. Il tabletop RPG, prodotto da Paizo, dovrebbe ricevere la sua versione Steam nel corso dei prossimi mesi. La certezza ancora non c’è, ma il team di sviluppo dietro i due titoli adattati dal gioco di ruolo a tema medievale e fantasy ha lanciato dei teaser decisamente poco fraintendibili.

Il primo segnale di un possibile adattamento videoludico di Starfinder è arrivato un mese fa, quando il team di sviluppo ha pubblicato un tweet che anticipava lo sviluppo di un nuovo videogioco. Nelle ultime ore, invece, il sito web di Owlcat Games è stato aggiornato in maniera ancora più esplicita: ora è presente un’animazione a tema spaziale, con tre pianeti e un asteroide. Ovviamente, prima dell’annuncio ufficiale è impossibile sbilanciarsi troppo, ma tutti i segnali porterebbero proprio a una versione videoludica del famoso GDR cartaceo.

Un possibile adattamento a videogioco del tabletop RPG non sarebbe così impossibile, per una serie di motivi. In primis Starfinder non modifica nulla di Pathfinder. Il gioco è sempre lo stesso, ma cambia l’ambientazione, che passa dal fantasy a quella sci-fi. Lanciato nel 2017, il gioco di ruolo è diventato poi un successo quasi fin da subito, con tantissimi giocatori che hanno scelto di provarlo e di acquistarlo. La bontà dei due giochi di Pathfinder hanno poi fatto il resto, permettendo così al team di sviluppo di guadagnarsi la fiducia dell’editore.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere eventuali annunci ufficiali che potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Un annuncio di un videogioco basato su Starfinder potrebbe arrivare al PC Gaming Show 2022, in pieno periodo estivo, ma è solamente una nostra ipotesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.