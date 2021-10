Starship Troopers Terran Command, a caccia di insettoidi | Provato

In anticipo di qualche giorno sullo Steam Next Fest, evento della piattaforma di Valve attualmente in corso in cui vengono celebrati i giochi di prossimo arrivo con tanto di numerose demo inedite, abbiamo avuto l’occasione di provare in anteprima la versione di prova di Starship Troopers Terran Command. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un RTS di prossima uscita ambientato nello stesso universo narrativo dell’omonimo franchise cinematografico, in cui dovremo ricacciare indietro una belligerante specie aliena insettoide. Un setting quindi intrigante, che ben si sposa con il genere degli strategici in tempo reale.

Un RTS vecchio stile

La versione di prova di Starship Troopers Terran Command, che potete ora provare anche voi in modo totalmente gratuito su Steam, si compone di tre differenti scenari provenienti dalle fasi iniziali di gioco. Il primo di essi, infatti, altro non è che un grosso tutorial travestito da missione, mentre nei seguenti le situazioni si fanno leggermente più intrigate e accattivanti e mostrano in modo più completo quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità dell’opera di Slitherine. Dei contenuti che complessivamente ruotano attorno all’ora di gioco e permettono di farsi una buona idea di quelle che sono le potenzialità di Starship Troopers Terran Command.

Quello che emerge da questo primo hands on è uno strategico in tempo reale oltremodo classico, che sembra provenire direttamente da quelli che erano gli standard di una decina di anni fa. Il che è ovviamente un’arma a doppio taglio, visto che se da una parte Starship Troopers Terran Command ci ha comunque tutto sommato divertito, d’altro canto è anche vero che non ha fatto veramente nulla per sorprenderci particolarmente.

Tutti i tre scenari che abbiamo avuto modo di provare sono infatti contraddistinti dal medesimo leitmotiv, fatto di orde di insettoidi, tane da liberare e basi da difendere. Il tutto senza provare più di tanto a variare la formula, adagiandosi su situazioni ben cementificate e apprezzate dagli amanti tanto del genere quanto del franchise cinematografico.

Per il resto anche il gameplay di Starship Troopers Terran Command non osa particolarmente, proponendosi come un RTS incentrato molto più sulle fasi militari che su quelle di costruzione o sulla raccolta delle risorse. Le varie basi, infatti, altro non sono che piccoli agglomerati di una manciata di edifici, in cui è possibile solo reclutare truppe e poco altro. Passando alle fasi più movimentate, Starship Troopers Terran Command è anche in tal caso parecchio tradizionale, ma riesce tutto sommato a convincere grazie a una buon per quanto migliorabile sistema di gestione delle altezze. Innegabile, infatti, come l’ultima fatica di Slitherine dia il meglio di sé proprio nelle fasi di difesa della posizione e in situazioni simili, dove è possibile sfruttare meglio le peculiarità di ogni tipologia di truppa e le conformità del terreno.

Discreto il lavoro fatto invece sugli insettoidi, sebbene ci sia ancora un po’ da fare. L’intelligenza artificiale, ad esempio, è parecchio elementare e porta gli xenomorfi a incastrarsi spesso e volentieri in elementi dello scenario o a reagire con grande ritardo alle nostre offensive, mentre le minacce volanti sono spesso poco visibili e difficili da individuare. Degli affinamenti comunque fisiologici per un’opera il cui lancio è previsto tra diversi mesi, attualmente a marzo 2022, e per cui c’è quindi ancora decisamente spazio di manovra per limare le ultime impervietà e non solo.

Starship Troopers Terran Command: in conclusione

Questo primo incontro con Starship Troopers Terran Command ci ha quindi convinto a metà. Da una parte quanto visto ci ha infatti tutto sommato intrattenuto, ma d’altro canto nulla ci ha minimamente fatto gridare al miracolo. L’impressione iniziale è quindi quella di trovarsi dinnanzi un titolo che riesce a catturare alla grande le situazioni e il clima di Starship Trooper, facendo quindi la gioia dei fan del franchise, ma che non sembra avere la forza di poter catturare un’audience maggiore. La speranza è quella di sbagliarsi, mal che vada Starship Troopers Terran Command pare comunque avere tutte le carte in regola per essere un tie-in più che onesto.