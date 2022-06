Quasi un anno fa, per l’esattezza lo scorso ottobre, vi parlavamo di Starship Troopers Terran Command come di un “titolo che riesce a catturare alla grande le situazioni e il clima di Starship Troopers, facendo quindi la gioia dei fan del franchise, ma che non sembra avere la forza di poter catturare un’audience maggiore”. Un buon strategico, insomma, ma che non pareva avere le carte in regola per andare oltre la nomea di buon tie-in. Da tale opinione sono però ormai passati ben 8 mesi e, dopo una lunga prova sulla versione completa del titolo di The Aristocrats edito da Slitherine, siamo finalmente pronti a dare un parere definitivo su Starship Troopers Terran Command.

Alla conquista del pianeta Kwalasha

Questo secondo incontro con tale tie-in, ve lo diciamo fin da subito, ci ha decisamente più convinto del primo. L’aver potuto andare a toccare con mano il gioco nella sua interezza e il non limitarsi alle primissime missioni ci ha infatti tolto più di un dubbio, rivelando un gioco più interessante di quello che avevamo intravisto a fine 2021. Andiamo però con ordine e vediamo esattamente com’è questo Starship Trooper Terran Command.

L’opera di The Aristocrats racconta in una lunga campagna le vicende militari ambientate nel desertico ma strategico pianeta di Kwalasha. Il caldo corpo celeste è infatti colmo di preziosi minerali e di conseguenza oggetto del desiderio di una popolazione umana come da tradizione attratta dalla ricchezza. Non è però tutto oro quel che luccica ed ecco infatti che Kwalesha non è solo un pianeta colmo di opportunità ma anche la patria di una pericolosissima razza aliena dalle sembianze di enormi insettoidi. Una minaccia potente ed estremamente letale, che però ben val la pena affrontare per mettere le mani sulle ingenti ricchezze del pianeta.

Il maggior punto di forza di Starship Troopers Terran Command, che ricordiamo essere un titolo solamente a giocatore singolo, risiede proprio nella sua campagna, che si rivela longeva ma mai ripetitiva, dinamica e colma di buoni spunti. Un’avventura, insomma, particolarmente divertente e che riesce a non abbassare mai i ritmi nonostante la ventina circa di missioni che la compongono. Insomma, sia che abbiate amato la saga cinematografica sia che siate semplicemente degli appassionati di RTS, troverete un qualcosa degno di essere vissuto.

Minaccia xenomorfa

Sul piano del gameplay vero e proprio Starship Troopers Terran Command è uno strategico in tempo reale tutto sommato basilare, con un focus che è decisamente incentrato sulle fasi belliche. L’aspetto gestionale del titolo è infatti ridotto ai minimi termini e limitato allo schieramento di truppe tramite piccoli hub dispersi nei vari scenari di gioco. Obiettivo dell’intera esperienza è del resto quello di debellare la minaccia aliena, prendere possesso del loro pianeta e delle sue risorse.

Tale operazione di sterminio e disinfestazione si basa principalmente su una guerra di posizione, dove è necessario mantenere ben saldo il controllo dei propri punti strategici e pian piano sferrare l’attacco a quelli avversari. Ecco quindi che perdere un particolare corridoio chiave può causare ben più di un grattacapo, mentre radere al suolo un nido di insettoidi far fare decisi passi avanti al proprio esercito. Proprio in tale ottica prende una grande importanza il posizionamento delle varie truppe e il gioco di altezze, con altipiani e dislivelli vari che diventano di cruciale importanza. Peccato che Starship Troopers Terran Command non sia impeccabile a riguardo, con le unità che non sempre si dispongono come desiderato, rendendo necessari più tentativi per orientarle nel modo corretto.

Qualche baco che è inoltre presente anche durante i vari assalti, visto che ci è capitato ben più di una volta di vedere i nostri soldati sparare da ben oltre la propria linea di fuoco o rimanere impassibili dinnanzi alla minaccia nemica. Defaillance che non minano eccessivamente l’esperienza complessiva, ma che denotano una pulizia non sempre perfetta.

Più che buona, infine, la varietà di truppe nemiche, che spaziano da veloci minacce a grossi tank, passando ovviamente per insettoidi capaci di colpire dalla lunga distanza. Soddisfacente anche l’arsenale a disposizione del giocatore, con l’unico appunto che può essere fatto a una difficile se non impossibile distinzione delle varie unità sul piano visivo. Comprendere dall’altro di che tipologia di truppa si tratta, infatti, è un’impresa davvero ardua.