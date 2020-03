State of Decay 2: un video mostra le novità della Juggernaut Edition

A distanza di circa 2 anni della sua originale uscita, State of Decay 2 si prepara a tornare nei negozi in versione migliorata. I fan del gioco si ricorderanno che il titolo Undead Labs non ha fatto proprio un’impressione “positiva” alla stampa specializzata, anche se l’opera riusciva comunque a offrire un’esperienza videoludica accettabile. Proprio per questo motivo i creatori di State of Decay 2 hanno deciso di rimboccarsi le maniche e cercare di limare al meglio i difetti pesanti dell’opera. Infatti durante le prossime settimane l’opera dei Undead Labs tornerà nei negozi grazie alla Juggernaut Edition.

Questa specifica versione di State of Decay 2 oltre a offrire tutti i vari contenuti rilasciati in un unico pacchetto, farà in modo di migliorare anche l’esperienza videoludica generale. Grazie a un video dedicato i ragazzi di Undead Labs hanno deciso di mostrarci in che modo hanno “cambiato” il prodotto originale. Il filmato in questione ci mostra svariate modifiche al comparto tecnico (nuove animazioni, effetti di luce migliorati ecc.) ma anche a livello ludico. Infatti la Juggernaut Edition sfrutterà una nuova mappa, nuove fasi iniziali e vanterà anche le migliorie apportate alla soundtrack del gioco.

State of Decay 2 Juggernaut Edition conterrà inoltre anche i DLC Heartland, Independence Pack e Daybreak Pack. Questa riedizione del titolo Undead Labs approderà nei negozi (per il momento solo digitali) a partire dal prossimo 13 Marzo. La Juggernaut Edition verrà proposta al pubblico ad un prezzo budget, ovvero a 29.99 euro. Precisiamo anche che tutte le novità contenute nella Juggernaut Edition verranno “offerte” anche ai possessori del gioco base (attraverso un’aggiornamento).

Quindi se siete appassionati dei Survival a tema Zombie e volete provare un’esperienza discretamente diversa, sicuramente questa versione di State of Decay 2 potrebbe fare al caso vostro. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile soltanto per Xbox One e PC. La Juggernaut Edition verrà aggiunta anche sulla libreria Xbox Game Pass a partire dal prossimo 13 Marzo, quindi se siete abbonati al servizio Microsoft potete sfruttare gratuitamente il titolo Undead Labs.