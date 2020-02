State of Decay 2: svelata la Juggernaut Edition

Tra i giochi più interessanti e forse sottovalutati prodotti dagli Xbox Game Studios durante questa generazione di console è impossibile non annoverare State of Decay 2, con il celebre survival di Undead Labs che, al netto di alcuni difetti, ha saputo e sa ancora intrattenere migliaia di giocatori con le sue peculiari meccaniche di gioco.

Proprio per venire incontro ai fan storici del titolo e per attirarne di nuovi Microsoft ha quindi recentemente svelato con un trailer State of Decay 2: Juggernaut Edition, ossia quella che molto probabilmente è la versione definitiva dell’opera di Undead Labs. Potete trovare il trailer di annuncio, colmo di scene di gameplay, comodamente qui sotto.

Per l’occasione Undead Labs ha deciso di fare le cose decisamente in grande ed ha creato una mappa open-world completamente nuova chiamata Providence Ridge, re-inventato completamente l’esperienza di gioco post-tutorial per meglio introdurre i giocatori alle meccaniche del titolo ed ha inserito una nuova categoria di armi pesanti melee. A tutte queste novità si aggiungono ovviamente inoltre anche le classiche ed immancabili ottimizzazioni grafiche e la risoluzione di bug vari.

La Juggernaut Edition includerà inoltre tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati ad oggi per il titolo, ossia l’Indipendence Pack, il Daybreak Pack e State of Decay 2: Hearthland. Coloro che sono già in possesso di tali DLC riceveranno inoltre degli esclusivi oggetti in-game non ottenibili in nessun altro modo semplicemente effettuando il login all’interno del titolo.

State of Decay 2: Juggernaut Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 13 marzo e sarà gratuita per tutti gli abbonati al Xbox Game Pass. In tale data il titolo farà inoltre il suo esordio ufficiale su Steam con tanto di cross-play.