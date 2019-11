State of Decay 2 arriva su Steam: requisiti di sistema e periodo di uscita svelati

Microsoft continua con la sua strategia di apertura in ambito videoludico e annuncia che un altro gioco degli Xbox Game Studios arriverà presto su Steam. Parliamo di State of Decay 2, il survival gestionale rilasciato su Xbox One e Microsoft Store nel maggio 2018. Ricordiamo inoltre che il gioco fa parte di Xbox Game Pass sia su console che su PC.

Attualmente State of Decay 2 in versione Steam non ha una data di uscita precisa: Microsoft e lo sviluppatore, Undead Labs, hanno affermato che arriverà all’inizio del 2020, il che solitamente significa entro marzo. La pagina Steam è stata creata ma il gioco non è disponibile per il pre-acquisto, quindi non sappiamo a che prezzo sarà messo in vendita. La pagina riporta come data di uscita il 1 aprile 2024, ma è chiaramente un errore/placeholder.

Vediamo i requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-2500 @2.7Ghz / AMD FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Vediamo invece i requisiti di sistema consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5 4570 @ 3.2Ghz / AMD FX-8350

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 380

DirectX: Versione 11

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Il gioco presenterà interfaccia e sottotitoli in italiano e il supporto parziale ai controller. È richiesto anche un account Xbox Live per poter accedere al gioco, al pari degli altri titoli pubblicati da Xbox Game Studios. Vi ricordiamo che su Steam sono disponibili anche Gears 5, la Halo Master Chief Collection, Age of Empires 2 Definitive Edition e vari altri giochi di Microsoft. Diteci, cosa ne pensate di State of Decay 2? Lo giocherete?