L’evento dello State of Play di giugno 2022 ha regalato parecchi trailer interessanti. Dalle nuove IP come The Callisto Project a remake graditi come quello di Resident Evil 4, l’evento è stato apprezzato in maniera quasi unanime. Tra le personalità del mondo gaming, anche Phil Spencer è rimasto impressionato dalla qualità mostrata da Sony durante l’evento.

Il CEO di Xbox, infatti, in un post apparso sul suo account Twitter ha fatto i complimenti a Sony per la qualità raggiunta durante lo State of Play. Inoltre, Spencer ha aggiunto che i fan dovrebbero prepararsi all’evento di Xbox, l’obiettivo è sicuramente quello di eguagliare, se non superare, la qualità degli annunci della rivale. Nel tweet, Phil Spencer ha scritto di amare questo periodo dell’anno. Gli sviluppatori fanno di tutto per emozionare i giocatori. L’evento di Sony è stato un ottimo inizio e non vede l’ora di assistere al Summer Game Fest e, ovviamente, all’evento di Xbox e Bethesda.

Al contrario di quanto avvenuto per lo State of Play in cui Sony ha mostrato soltanto giochi sviluppati da studi di terze parti, Xbox farà valere la sua partnership diretta con Bethesda. Lo studio, infatti, dopo l’acquisizione dell’anno scorso, fa ormai parte degli sviluppatori diretti di casa Microsoft. Pur avendo mantenuto una notevole autonomia, la software house rimane una delle più grandi conquiste per l’azienda di Spencer.

I love this time of year. Teams working to excite players. #StateofPlay was a great start yesterday, really looking forward to #SummerGameFest and obviously excited for #XboxBethesda Showcase. Energizing to see all the excitement in our industry and the artform of games. — Phil Spencer (@XboxP3) June 3, 2022

Su Tom’s Hardware trovate l’intera copertura dello State of Play di giugno 2022. Allo stesso modo, continueremo a seguire tutte le conferenze che, nel corso dell’estate, andranno a sopperire alla mancanza dell’E3. Come sottolineato da Phil Spencer, le più interessanti saranno sicuramente il Summer Game Fast e Xbox Bethesda Showcase. Ci troverete in live a commentare questi eventi e, ovviamente, troverete tutte le notizie riportate sul nostro sito. L’estate si prospetta rovente, non solo per le temperature.