La giornata odierna si sta rivelando come una delle più interessanti ed importanti per io videogiocatori appassionati di questo medium. Non solo oggi pomeriggio assisteremo ad un nuovo corposo Nintendo Direct, ma nelle scorse ore anche PlayStation ha deciso di annunciare un nuovo appuntamento del proprio show digitale State of Play. I fan aspettavano da molto tempo di conoscere quelle che saranno le prossime produzioni in arrivo su PS5, e finalmente quel momento sta arrivando.

L’annuncio ufficiale ha portato con sé grande entusiasmo, dato che un appuntamento del genere da parte di PlayStation mancava ormai da diversi mesi. Il prossimo State of Play è imminente, dato che verrà trasmesso proprio a cavallo tra la notte di oggi martedì 13 settembre e quella di domani mercoledì 14. L’evento digitale inizierà alle ore 00:00, orario italiano, e come al solito si potrà seguire su tutti i canali ufficiali PlayStation.

Ma arriviamo alle anticipazioni più succose per gli appassionati del mondo PlayStation, dato che la compagnia nipponica ha voluto svelare alcuni importanti dettagli relativi a quello che si vedrà nel corso di tutto lo State of Play in arrivo. In primis ci viene comunicato che la trasmissione durerà venti minuti e si concentrerà totalmente su nuovi annunci e aggiornamenti relativi ai giochi per: PS5, PS4 e PSVR 2.

State of Play returns tomorrow, September 13. Watch live to see new reveals and updates for PS5, PS4, and PS VR2. Tune in at 3 PM PT / 11 PM BST: https://t.co/pB7wQ5ipwv pic.twitter.com/GfbT4uK1Cy — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2022

Oltre a ciò viene dichiarato sul PlayStation Blog che questo nuovo State of Play farà da apripista al Tokyo Game Show ormai imminente, e per questo uno dei focus principali sarà proprio la celebrazione degli studi nipponici e dei propri progetti in arrivo. Ma non è tutto, dato che PlayStation promette anche qualche sorpresa dagli studi di tutto il mondo e che gli annunci saranno dieci in totale. Al momento questo è tutto quello che sappiamo e per scoprire nel dettaglio tutto ciò che verrà presentato servirà attendere fino a mezzanotte di stasera. Serve avere ancora un po’ di pazienza.