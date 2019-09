State of Play settembre 2019: Sony conferma i rumor, ecco la data e l’ora

Potremo scoprire quali saranno le novità del mondo PlayStation grazie al nuovo State of Play in arrivo a breve: The Last of Us 2 sarà il nome di punta?

I rumor, accreditati dal noto analista Daniel Ahmad di Niko Partners, si sono rivelati veri. Sony PlayStation ha in programma un nuovo State of Play, la periodica presentazione in streaming durante la quale mostra le ultime novità dell’universo PS. La data da segnare sul calendario è il 24 settembre: alle 22.00, ora italiana, sarà possibile seguire lo State of Play tramite i soliti canali della società (Facebook, Twitter, YouTube e Twitch).

Lo State of Play durerà 20 minuti circa e ci sarà modo di vedere nuovi giochi, contenuti provenienti da PlayStation Worldwide Studios (ovvero i team first party) e molto altro. Pare però già escluso che si possa scoprire qualcosa su PS5, come indicato dai rumor di questa mattina: Sony ha già smentito la questione.

Death Stranding (PlayStation, 2019)

È importante notare che questo nuovo State of Play di settembre 2019 abbia luogo lo stesso giorno della presentazione dedicata alla stampa di The Last of Us Part II. Come abbiamo scoperto da poco, il gioco non sarà presente alla Madrid Games Week, ma pare molto probabile che potremo vederlo durante lo State of Play.

Un altro nome molto quotato è Death Stranding: per quanto sia stato al centro dell’attenzione tramite il TGS e la Gamescom, l’opera di Kojima uscirà due settimane dopo questa nuova diretta streaming; almeno un piccolo trailer è probabile. Per il resto, la speranza è di scoprire qualcosa su Ghost of Tsushima, ma i 20 minuti potrebbero non bastare per dare spazio a tutto.

Diteci, quali sono le vostre aspettative? Quali giochi vorreste vedere?