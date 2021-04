State of Play: tutti gli annunci dell’evento del 29 aprile

Annunciato insieme ad un nuovo trailer su Ratchet e Clank Rift Apart, il nuovo State of Play è finito da ormai qualche istante. Sapevamo già che una grossa parte dell’evento digitale sarebbe stata coperta da novità sul nuovo capitolo del titolo Insomniac Games, ma Sony ha fin da subito voluto sottolineare come durante la presentazione avrebbero fatto capolino anche un paio di sorprese. Se non siete riusciti a godervi lo show in diretta, ci pensiamo noi a riassumervi in questo articolo tutte le novità più importanti che sono state mostrate in questo nuovo appuntamento comunicativo Sony.

Subnautica Below Zero

Lo State of Play si apre con Subnautica Below Zero, il sequel dell’apprezzatissimo survival sottomarino. Il nuovo capitolo godrà del supporto delle caratteristiche del DualSense su PlayStation 5. Potrete partire per una nuova misteriosa avventura survival a partire dal prossimo 14 maggio, data in cui Subnautica Below Zero uscirà sia su PS5 che su PS4.

Among Us

La notizia che in molti aspettavano da quando il fenomeno Among Us è scoppiato in rete. L’amatissimo party game è pronto a debuttare anche sulle console Sony, con una serie di contenuti esclusivi a teme Ratchet e Clank. Among Us uscirà su PS5 e PS5 nel corso del 2021.

Ratchet e Clank Rift Apart

Come ricordato anche in apertura di questo articolo, il grande protagonista di questo nuovo State of Play è stato Ratchet e Clank Rift Apart. Dopo un fugace video pubblicato qualche giorno fa, il team di Insomniac ha voluto espandere di molto la finestra sulla prossima esclusiva in arrivo su PlayStation 5. Durante la trasmissione abbiamo avuto l’occasione di vedere più fasi di gameplay, sia dalla prospettiva di Ratchet che da quella di Rivet, ma non solo. I 15 minuti proposti dallo State of Play ci hanno permesso anche di vedere diverse ambientazioni, armi e gadget, personaggi di varia natura e molto altro ancora. Ratchet e Clank Rift Apart uscirà esclusivamente su PS5 il prossimo 11 giugno.

Questo State of Play è quindi giunto al termine rispettando tutte le premesse fatte da Sony nel momento dell’annuncio di questo nuovo appuntamento comunicativo. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere un prossimo appuntamento dedicato agli annunci dei prossimi titoli in arrivo su PlayStation 5.