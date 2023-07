Non sappiamo voi ma a noi i saldi estivi di Steam ci hanno lasciato con il portafoglio che chiedeva pietà. Fra ottime offerte praticamente su tutto l’enorme catalogo digitale dello store di Valve, e le Steam Deck vendute a un prezzo davvero conveniente, questo periodo di sconti si è rivelato come uno dei migliori da qualche anno a questa parte.

Il bello, però, è che non è ancora finita e se anche voi avete sfruttato i saldi estivi per acquistare una nuova Steam Deck, vi farà piacere sapere che sono disponibili 11 giochi gratis che potrete, semplicemente, aggiungere alla libreria e conservare per sempre.

L’elenco è abbastanza vario e spazia dall’horror, al thriller, agli sparatutto in terza persona, fino a un paio di produzioni deliranti, ma indubbiamente divertenti, con cui sfruttare la vostra nuova console portatile o, semplicemente, ampliare il vostro abnorme backlog… sappiamo che lo avete, non mentite

Steam Beta

FISHGUN Una pistola senziente e orde di frutti indemoniati… serve altro per convincervi a scaricare questo caotico sparatutto?!

Una pistola senziente e orde di frutti indemoniati… serve altro per convincervi a scaricare questo caotico sparatutto?! WWII Online Questo è di base un F2P ma le sue ottime componenti tattiche, e strategiche, lo rendono un titolo che ci teniamo a consigliarvi. Specialmente in virtù di una totale assenza di meccaniche P2W.

Questo è di base un F2P ma le sue ottime componenti tattiche, e strategiche, lo rendono un titolo che ci teniamo a consigliarvi. Specialmente in virtù di una totale assenza di meccaniche P2W. INVICTA: The Next Queen Reclamare la vostra anima direttamente all’inferno, potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto ardua… ma siamo sicuro che ce la farete.

Reclamare la vostra anima direttamente all’inferno, potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto ardua… ma siamo sicuro che ce la farete. Ducks Can Drive Un delirante videgioco in cui vi ritroverete a consegnare cibo alle anatre della città per guadagnare soldi con cui migliorare le performance del vostro veicolo per le consegne.

Un delirante videgioco in cui vi ritroverete a consegnare cibo alle anatre della città per guadagnare soldi con cui migliorare le performance del vostro veicolo per le consegne. Andara: Rise For Rebellion Nei panni di Andara, la figlia di un temibile tiranno, vi ritroverete ad affrontare un frenetico sparatutto in terza persona a base di ribellione familiare.

Nei panni di Andara, la figlia di un temibile tiranno, vi ritroverete ad affrontare un frenetico sparatutto in terza persona a base di ribellione familiare. Jump To Survive Saltare, schivare ostacoli e battere record. Un titolo molto basilare ma capace di rubarvi parecchie decine di minuti del vostro tempo libero.

Saltare, schivare ostacoli e battere record. Un titolo molto basilare ma capace di rubarvi parecchie decine di minuti del vostro tempo libero. Case #1472 Interrogatori e misteri da svelare sono la base di questo thriller indubbiamente sorprendente, se si considera le poche risorse con cui è stato realizzato.

Interrogatori e misteri da svelare sono la base di questo thriller indubbiamente sorprendente, se si considera le poche risorse con cui è stato realizzato. It is Just A Story Un horror post-apocalittico in Early Access a base di sopravvivenza, jump scare (un pochino telefonati) e con un impianto narrativo predominante.

Un horror post-apocalittico in Early Access a base di sopravvivenza, jump scare (un pochino telefonati) e con un impianto narrativo predominante. Reaper’s Isle Alla ricerca di nostra figlia, scomparsa misteriosamente, saremmo chiamati ad affrontare un horror, di matrice open-world, dove lo stealth sarà l’unica maniera per sopravvivere.

Alla ricerca di nostra figlia, scomparsa misteriosamente, saremmo chiamati ad affrontare un horror, di matrice open-world, dove lo stealth sarà l’unica maniera per sopravvivere. COVID 23: Test Labs Un nome che risveglierà ricordi agrodolci un po’ a tutti ma che nasconde dietro di esso un horror a base di test in laboratorio alla ricerca di un vaccino per curare una mutazione che sta decimando l’intero pianeta.

Un nome che risveglierà ricordi agrodolci un po’ a tutti ma che nasconde dietro di esso un horror a base di test in laboratorio alla ricerca di un vaccino per curare una mutazione che sta decimando l’intero pianeta. Five Nights At Smog’s Lo sappiamo, il rimando al più celebre Five Nights At Freddy parla da se. Anche in questo caso verremo chiamati a spendere la nostra notte in un turno di guardia dalle tinte decisamente soprannaturali.

Come sempre vi ricordiamo che questi giochi gratis non saranno disponibili per sempre su Steam, quindi considerando il fatto che sono totalmente gratuiti vi consigliamo di aggiungerli alla vostra libreria il prima possibile.