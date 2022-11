Non c’è alcun dubbio che Steam sia la piattaforma del mondo PC gaming più usata ed amata. Ancora oggi, dopo quasi vent’anni, lo store digitale di Valve propone tutta una serie di iniziative ai propri utenti, come sconti settimanali, week-end di prove gratuiti per alcuni dei giochi del momento e una serie di titoli gratuiti da riscattare ogni tanto. Tutto ciò porta un numero impressionante di videogiocatori sulla piattaforma, la quale, proprio di recente, ha abbattuto per ben due volte in poco tempo un proprio record.

Nello specifico, in queste ore abbiamo scoperto che Steam ha abbattuto ancora una volta il proprio record di giocatori simultanei presenti all’interno della piattaforma. Questo record, però non è stato migliorato solamente una volta, ma nell’arco di poche ore è accaduto per ben due volte. A darci i dati precisi di questa coppia di record è stato il noto sito SteamDB, il quale tiene conto del numero di giocatori presenti sia su tutto il client che all’interno dei vari giochi specifici.

Nell’arco di pochi giorni, su Steam si sono attivati simultaneamente prima la bellezza di 31.379.760 utenti, ma più tardi, quella stessa sera, questo dato numerico è aumentato ulteriormente, raggiungendo l’incredibile cifra di 31.906.400 giocatori simultanei. Dati impressionanti e che non fanno altro che sottolineare ancora una volta come la piattaforma di Valve sia la numero uno per gli appassionati del videogioco su PC.

Questo trend al rialzo è partito nel gennaio 2020 quando, durante un difficile periodo di COVID-19, il mondo intero ha dovuto passare molto tempo chiuso in casa. Ora sembra che da quel periodo i numeri di Steam non facciano altro che migliorare, segno che in molti hanno scoperto (o riscoperto) le gioie che possono donare i videogiochi; medium che al giorno d’oggi può offrire più esperienze che mai.

