Steam: il cinese è la lingua più popolare, ma i dati sono affidabili?

Come i giocatori PC sapranno, Valve raccoglie i dati dei nostri computer (su nostra concessione, ovviamente) tramite Steam e li raduna all’interno di un report che indica, ad esempio, le componenti interne delle nostre macchine da gioco, lo spazio sull’HDD e la lingua impostata. Proprio quest’ultimo dettaglio è interessante in quanto ci permette di scoprire che il cinese semplificato è diventato la lingua più utilizzata dagli utenti della piattaforma a partire dal mese di dicembre 2019.

Precisamente, il 37.8% degli utenti utilizzano il cinese semplificato, con un aumento del 14.4% rispetto al report precedente. Gli utenti inglese calano invece al 30.4%. Considerando la sempre maggior importante del mercato cinese non è strano che le percentuali si modifichino in questo modo, ma dobbiamo ricordarci che i dati di Steam non sono sempre affidabili.

Nell’aprile 2018, ad esempio, Valve ha risolto un problema con la raccolta che aveva praticamente invalidato i dati di quasi un anno intero. In breve, di norma ogni utente può condividere i dati solo una volta, ma Valve si è resa conto che con i PC degli internet cafe asiatici erano in grado di inviare i dati più volte, creando quindi duplicati e falsando i dati.

Viene quindi il dubbio che il dato degli utenti cinesi, essendo cresciuto all’improvviso, sia legato a un altro errore simile a quello del 2018. Chiaramente in questo momento non possiamo averne la certezza e, come già detto, non è impossibile che il mercato cinese si stia nuovamente espandendo. Nell’ottobre 2018 Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partner, ha segnalato che gli utenti cinesi di Steam erano più di 30 milioni: in più di un anno questa cifra deve esser cresciuta ancora.

Quel che è certo è che i giochi cinesi (mancanti inoltre di una localizzazione inglese) sono sempre più importanti sulla piattaforma Valve: Chinese Parents e Scroll of Taiwu hanno venduto più di un milione di copie, mentre Sands of Salzaar ha venduto 50.000 unità in meno di una settimana.