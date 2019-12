Steam: classifica dei videogiochi più giocati e venduti del 2019

Valve ha rilasciato le classifiche dei videogiochi più giocati e venduti del 2019 su Steam. Non vengono indicati dati precisi, chiaramente, e non vengono messi in lista i giochi dal più venduto al meno venduto, ma vengono solo radunati in categorie. I primi dodici sono “Platino”, dal tredicesimo al ventiquattresimo abbiamo quelli “Oro”, fino alla quarantesima sono “Argento”, infine fino alla centesima abbiamo i “Bronzo”.

Ovviamente i più interessanti sono quelli “Platino”. Vediamo, per iniziare, i dodici giochi più venduti (in ordine sparso, ripetiamo):

Monster Hunter World

DOTA 2

Rainbow Six Siege

CS GO

The Elder Scrolls Online

GTA 5

Sekiro Shadows Die Twice

Civilization 6

Total War Three Kingdoms

PUBG

Destiny 2

Warframe

Abbiamo poi una classifica dei giochi che hanno guadagnato di più delle due settimane dopo il rilascio avvenuto del 2019:

Resident Evil 2

Star Wars Jedi Fallen Order

Remnant From the Ashes

Sekiro Shadows Die Twice

Total War Three Kingdoms

Red Dead Redemption 2

Code Vein

Halo The Master Chief Collection / Halo Reach

Mordhau

Destiny 2

Planet Zoo

Devil May Cry 5

C’è poi la lista dei giochi VR più venduti nel 2019 su Steam:

Blade & Sorcery

Gorn

Arizona Sunshine

Beat Saber

Hot Dogs: Horseshoes Hand Grenades

Pavlov

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Boneworks

Fallout 4 VR

Zero Caliber

SuperHot VR

VR Kanojo / VRカノジョ

Vediamo ora i giochi più popolari usciti dall’accesso anticipato nel 2019, basati sui ricavi ottenuti durante l’anno:

Beat Saber

Battalion 1944

Slay the Spire

Oxygen not Included

PC Building Simulator

My Time at Portia

Ring of Elysium

Space Engineers

Astroneer

Hunt Showdown

Green Hell

They are Billions

Infine abbiamo i giochi più giocati nel corso del 2019 su Steam: