Lo Steam Controller non ha certamente fatto la presa sperata sui giocatori. Il pad, infatti, ha da subito mostrato diverse criticità che hanno portato gli utenti ad abbandonarlo piuttosto alla svelta e non ha saputo restituire risultati economici soddisfacenti per l’azienda. Tuttavia, sembra che Valve non abbia intenzione di abbandonare questa pista e il controller potrebbe presto tornare in una veste rivisitata e migliorata.

A confermarlo è stato il designer di Steam Deck, Lawrence Yang che, durante un’intervista per The Verge, ha espresso proprio questa volontà. Alla domanda specifica dell’intervistatore, infatti, Yang ha manifestato il desiderio di lavorare ad una nuova versione dello Steam Controller che è ormai stato accantonato. Anche se il team, attualmente, è concentrato sullo sviluppo della console portatile con molte idee per il futuro, sembra dunque che le intenzioni siano proprio quelle di tornare a lavorare anche sul controller. Il designer, tuttavia, ha aggiunto di non sapere quali saranno le tempistiche e i modi di sviluppo per questa nuova edizione de pad.

Steam Controller, nonostante le premesse incoraggianti, non ha saputo soddisfare tutta quella fetta di utenti che puntavano a sfruttarlo come surrogato di mouse e tastiera. Infatti, nell’idea originale, il trackpad inserito al suo interno doveva servire proprio per poter sfruttare molti titoli come si farebbe con le periferiche appena citate. Il risultato, purtroppo, non è stato all’altezza delle aspettative e i giocatori hanno presto abbandonato il suo utilizzo.

Verosimilmente, ci vorrà ancora molto tempo prima che una nuova versione di Steam Controller arrivi sul mercato. Con Steam Deck (trovate delle pellicole protettive su Amazon) che sta ottenendo risultati notevoli e sta aumentando le scorte nei magazzini, infatti, Valve sembra voler destinare ancora molte risorse sulla sua console portatile. Tuttavia, le parole di Yang sono incoraggianti per tutti coloro che confidano nel pad di Steam e sperano di vederne una edizione migliorata e rivista.