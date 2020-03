Steam e Coronavirus: la piattaforma ha registrato un nuovo record di utenti connessi in contemporanea

In seguito all’emergenza Coronavirus molte persone a causa del norme di restrizioni emanate dagli enti governativi, in questi giorni hanno trovato conforto nei videogiochi è stando ad alcune statistiche la piattaforma di Steam nella sola giornata di ieri è riuscita a stabilire un record da capogiro.

Andando nello specifico, la piattaforma Steam nella giornata del 29 marzo ha totalizzato un picco di 23.434.674 milioni di giocatori connessi contemporaneamente alla piattaforma, di cui 7.25 effettivamente in-game, lo stesso accadde il 21 di marzo dove il picco massimo di utenti connessi era stato di 21 milioni, record ormai superato è infranto dai dati riportati da ZhugeEX, noto analista di Niko Partners, su Steam.

Steam has just achieved two new records. Highest Peak Concurrent User Count ever: 23.4 million Highest Number of Concurrent In Game Players: 7.25 million Steam has continually broken records this month as lockdown and self isolation leads to surge in at home gaming. pic.twitter.com/Z1VuB3VYst — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 29, 2020

Del resto molti paesi del mondo a causa dell’emergenza sanitaria sono attualmente in Lockdown in seguito al decreto emanato dal governo che ha costretto a chiudere tutti i negozi non strettamente necessari, tra questi anche le catene di videogiochi.

Al momento, l’unico modo per poter giocare alle ultime uscite sul mercato è il digitale, dato che le copie fisiche a causa della situazione anche se prenotate potrebbero subire qualche ritardo. Si basti vedere con Resident Evil 3 Remake, in arrivo alla fine di questa settimana e con Final Fantasy 7 Remake la cui data di uscita è fissata per il 10 di Aprile.

Entrambi i titoli, come annunciato da entrambe le software house per via del COVID-19 tutte le copie fisiche potrebbero subire qualche ritardo sulla consegna a causa delle poche scorte a magazzino e dalla chiusura di molti punti vendita che ne impedirebbero la distribuzione.

Anche il giocare in compagnia con gli amici ad oggi è ormai impossibile dato che non sarebbe una strada percorribile per salvaguardare la salute dei cittadini. Per questo sia Sony che Microsoft per evitare una congestione della rete hanno deciso di limitare la velocità dei download e alcuni dei loro servizi.

Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per tutte le ultime novità, inoltre vi informiamo che nella libreria di Steam sono disponibili due nuovi giochi gratuiti.