Steam debutta in Cina: non contiene quasi nessun gioco

Steam, la nota piattaforma di Valve, debutta finalmente in Cina, ma lo store contiene a malapena 53 giochi. Un numero bassissimo, inferiore di molto anche alle stime del 2010 della versione internazionale (circa 1.500 titoli da cento sviluppatori diversi) e che non fa ben sperare la clientela cinese. D’altronde, lo store contiene soltanto quei titoli approvati dal governo e, inoltre, non possiede le funzionalità della community che tanto hanno contraddistinto la piattaforma americana.

Perché un utente dovrebbe decidere di passare alla versione nazionale rinunciando a quella internazionale? Sicuramente per sfruttare la velocità dei server locali in titoli come Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2, ma ciò porterebbe anche a rinunciare a titoli come PlayerUnknown’s Battleground (che in Cina gode di grande successo). Come riporta Steven Messen di PC GAMER, la versione internazionale è facilmente accessibile dal paese asiatico anche senza VPN (almeno nel 2019, quando visitò Shangai) ma nemmeno essa contiene le funzionalità di community, con i link non funzionanti.

Ciò significa che gli utenti difficilmente abbandoneranno la piattaforma classica, ma tutto potrebbe cambiare qualora il governo decidesse di bloccarla. Da lì in poi, le possibilità di scelta sarebbero nulle. Un’altra curiosità riguarda le recensioni dei giochi disponibili sullo store cinese: sembrerebbe che siano unificate con quelle della versione internazionale. Infatti, Dyson Sphere Program (titolo presente su Steam China) possiede 18.000 recensioni, tra cui quelle provenienti da altri paesi.

Insomma, una situazione non proprio rosea che passa per le mani del governo cinese con le sue ferree restrizioni. Inoltre, gli utenti hanno a disposizione (al momento) diverse scappatoie per godersi senza tanti problemi i propri giochi preferiti. Cosa ne pensate di questa versione cinese della piattaforma di Valve? Fatecelo sapere nei commenti!