Sorpresa! Steam Deck si unisce ai festeggiamenti del 20º anniversario di Steam e viene proposta con degli sconti fino al 20%. Fino al 21 settembre, difatti, tutte e tre le versioni di Steam Deck, così come il Dock per collegare l’handheld a un monitor, saranno in vendita a un prezzo molto conveniente.

Gli sconti sono gli stessi già visti, precedentemente, durante le celebrazioni per il primo anno di vita di Steam Deck, e per gli Steam Summer Sale, e partono dal 10%, per il modello da 64GB, fino ad arrivare al 20% per il modello da 512GB.

Steam Deck da 64GB – Sconto del 10% – 377,10€

Steam Deck da 256GB – Sconto del 15% – 466,65€

Steam Deck da 512GB – Sconto del 20% – 543,20€

Steam Deck Dock – Sconto del 20% – 79,20€

Surprise! Steam Deck is joining the celebration of the 20th anniversary of Steam with up 20% off!

From now until September 21st, all three editions of Steam Deck as well as the Dock are on sale.https://t.co/AcuGmUy8LN pic.twitter.com/F9FBb1GQGo

— Steam Deck (@OnDeck) September 14, 2023