Steam Deck: alcuni giochi potrebbero avere problemi al day one

Sono passati diverse settimane da quando Valve annunciò completamente a sorpresa Steam Deck. Del nuovo sorprendente hardware della casa di Steam ha già attirato parecchie attenzioni e di dettagli a riguardo ne conosciamo già parecchi.

Ora, una novità su Steam Deck arriva dai ragazzi di Behaviour Interactive, con gli sviluppatori di Dead by Daylight che lanciano un dubbio a tutti gli appassionati che stanno aspettando il day one del nuovo hardware tagato Valve.

Stando alle recenti dichiarazioni del team, viene affermato che al day one di Steam Deck i giochi con anti cheat potrebbero non girare sulla nuova piattaforma gaming portatile di Steam.

Il tutto sarebbe legato all’implementazione di Easy Anti Cheat e alle sue versioni, con gli autori di Dead by Daylight che non assicurano al 100% che al day one di Steam Deck il loro gioco girerà. Non ci sono dettagli più approfonditi sul caso al momento, e ad oggi non sappiamo come si comporteranno tutti gli altri giochi con anti cheat.