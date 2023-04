Steam Deck sta per ricevere un nuovo driver video open source che aumenterebbe non di poco lo spazio disponibile per i giochi sulla vostra “console” portatile. Come? Grazie a una riduzione del 60% dei file della cache degli shader. La notizia proviene direttamente da Pierre-Loup Griffais di Valve che l’ha comunicata recentemente al noto sito PC Gamer.

In breve, dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento di Mesa (Mesa è un driver video OpenGL e Vulkan), portandolo alla versione 23.1. Il driver “reintroduce” la cache della pipeline RADV basata sulla conosciuta vk_pipeline_cache e ciò dovrebbe in qualche modo drasticamente migliorare le dimensioni dei file cache legati agli shader di gioco che vengono comunemente gestiti dal sistema operativo di Steam Deck, Steam OS.

Ma perché Steam Deck ha file shader cache così grandi? Il motivo è legato al cercare di evitare lo stutter di compilazione degli shader (vi ricorda qualcosa The Last of Us Part I?) e al contempo migliorando le prestazioni. Sono molto utili, ma lo spazio che richiedono sono… eccessive; parliamo di diversi gigabyte per gioco, quindi non poco.

È comunque importante ribadire che questo aggiornamenti driver non ridurrà automaticamente le dimensioni di tutti i videogiochi su Steam Deck, perché, citiamo testualmente “non cambierà nulla per quanto concerne le dimensione dei depositi video contrassegnati da shader pre-catching nell’interfaccia utente”

L’aggiornamento dovrebbe arrivare a inizio maggio con SteamOS 3.5 e, al netto di possibili rimandi a causa di bug o quant’altro, per l’estate tutti dovrebbero beneficiarne. Il nostro consiglio è comunque, come sempre, di tenere a mente un’eventuale acquisto di una Micro SD per aggiungere ulteriore spazio al vostro PC portatile. In caso vi servisse, abbiamo la guida adatta a voi!