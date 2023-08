Emerge una nuova possibile concorrente per il tanto apprezzato Steam Deck. L’ultima voce di corridoio, riportata da Windows Central il mese scorso, rivela che Lenovo sta lavorando segretamente a un proprio PC da gioco portatile denominato “Legion Go”, che sembra promettere un’esperienza di gioco su Windows senza compromessi. Nelle ultime ore, Windows Report ha pubblicato ciò che sembrano essere le prime immagini trapelate di questo misterioso dispositivo, gettando luce su ciò che i giocatori potrebbero aspettarsi da questo potenziale contendente (vi lasciamo al link per visionarle).

Le immagini suggeriscono che Lenovo abbia optato per un design che richiama alla mente sia il rinomato Steam Deck di Valve che l’Asus ROG Ally. Tuttavia, un elemento di design che non può passare inosservato è la somiglianza con il celebre Nintendo Switch, il quale ha guadagnato un vasto seguito di appassionati grazie alla sua versatilità. La Legion Go presenta uno schermo da otto pollici, accompagnato da due gamepad staccabili simili ai famosi Joy-Con dello Switch.

Uno sguardo più ravvicinato ai controller rivela una combinazione di caratteristiche che richiamano tanto i Joy-Con piatti e removibili dello Switch, quanto le impugnature sagomate dei controller del Steam Deck. Mentre un touchpad è visibile sul controller destro – sebbene a differenza dello Steam Deck, presente solo su un lato – sul retro di quest’ultimo è stata individuata una rotellina, svelando ulteriori sorprese tattili. L’aspetto più interessante è che i controller possono essere rimossi, lasciando spazio a speculazioni sul fatto che il display potrebbe essere un touchscreen.

Un aspetto che desta curiosità riguarda l’approccio di Lenovo alla dimensione del dispositivo. Contrariamente all’orientamento verso la leggerezza adottato da Asus nel suo ROG Ally, che ha purtroppo influito negativamente sulla durata della batteria, Lenovo sembra aver puntato su un design più massiccio per consentire l’implementazione di batterie di maggior capacità. Questa mossa potrebbe rivelarsi vincente, visto l’interesse crescente per dispositivi con autonomia energetica più estesa.

Nonostante le immagini forniscano uno sguardo intrigante su ciò che potrebbe essere il Legion Go, Lenovo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito. È interessante notare che Lenovo ha già esplorato il territorio dei dispositivi da gioco portatili con concept come il “LaVie Mini” in collaborazione con NEC al CES 2021, oltre a un dispositivo basato su Android chiamato Legion Play. Tuttavia, se il Legion Go si rivelerà reale, rappresenterà un impegno molto più serio da parte dell’azienda

Non mancheremo di fornirvi ulteriori informazioni in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte di Lenovo.