Steam Deck come l’Atari 2600: la skin che fa sognare i nostalgici

Steam Deck è stata annunciata solo poche ore fa ma stanno già spuntando sul web i primi render e mockup di skin alternative per la nuova console ibrida di Valve. Tra questi, spicca un lavoro a tema Atari 2600 dell’utente di Twitter Dana Sibera.

Quando si parla di console portatili ormai è inevitabile finire nel comprare skin, custodie e gadget che riescano non solo a migliorare l’esperienza di gioco proteggendo e accessoriando la piattaforma, ma anche a darle quel tocco personale che la fa spiccare e rendere diversa dalle altre. Per questo motivo ci sono artisti che si sono già messi al lavoro con dei mockup per la giungla di skin e custodie che siamo sicuri nascerà a partire da dicembre 2021, mese di rilascio di Steam Deck.

In questo caso parliamo di una verniciatura in legno, schermo CRT alla facciaccia del display OLED della nuova rivale Nintendo Switch, pad, tasti e impugnature nere e dettagli bianchi: il feel nostalgico dell’Atari 2600 c’è tutto. Per i più giovani che stanno leggendo queste righe, la vecchia console Atari appartiene a un’altra epoca, quella degli anni ’80. Fu la prima console a utilizzare le cartucce come metodo di distribuzione, e ciò la rese un prodotto molto popolare per almeno 15 anni. Tra l’altro, se non lo sapeste, Atari sta tornando di prepotenza sul mercato dei videogiochi.

Steam Deck CRT, with deluxe woodgrain. pic.twitter.com/iv6Jrg0LOQ — Dana Sibera (@NanoRaptor) July 15, 2021

L’artista che ha realizzato questo mockup, Dana Sibera, ha dato un tocco retrò alla Steam Deck con un elegante render che definire semplicemente “bello” è riduttivo. Le venature scure del legno si sposano alla perfezione con il tubo catodico messo al posto del normale display, peccato che proprio questo ultimo dettaglio sarebbe difficile vederlo applicato davvero sulla vera console quando vedrà la luce.

Se non altro siamo fiduciosi che nel prossimo futuro arriveranno tante skin e custodie con cui ogni utente potrà sbizzarrirsi. Vi ricordiamo che Steam Deck è prenotabile dal 16 luglio 2021 tramite lo store di Steam, alle ore 19 locali.