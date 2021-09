Steam Deck contrasterà i cheater

Anche Steam Deck si schiererà contro i cheater. La conferma arriva direttamente da BattlEye, tramite il suo account Twitter. La notizia potrebbe essere scontata, considerando chee la nuova console di Valve è basata direttamente proprio sul suo client. Nonostante ciò le segnalazioni di sistemi di anti cheat che dichiarano di supportare il nuovo hardware di Gabe Newell aumentano di giorno in giorno, complice probabilmente anche l’imminente arrivo della piattaforma.

Come dicevamo poco sopra, BattlEye ha confermato che Steam Deck sarà perfettamente integrato con il loro sistema. “BattlEye ha provveduto fin da subito al supporto nativo tra Linux e Mac. Oggi annunciamo che il nostro servizio sarà disponibilmente anche su Steam Deck”, il messaggio che accompagna il tweet che annuncia ufficialmente il supporto anche al nuovo hardware di casa Valve. Tuttavia, come specificato da BattlEye, il servizio resta ovviamente a discrezione degli sviluppatori, che potranno decidere se attivarlo oppure no a loro scelta. Esattamente come accade adesso su PC, con i giochi che possono scegliere liberamente a quale sistema di anti cheating rivolgersi in tutta autonomia.

BattlEye non è l’unico sistema che si è unito a Steam Deck. Nelle scorse settimane, infatti, anche il popolare servizio Easy Anti Cheat (utilizzato da tantissimi Battle Royale e party game come Fall Guys) hanno dato il loro supporto alla nuova console di casa Valve. Ma come funziona nel dettaglio il supporto? Semplice: grazie a Proton. Il nuovo hardware sviluppato dalla società di Gabe Newell è infatti basato su Proton e dunque, per essere compatibili con Steam Deck, anche i sistemi anti cheat deve essere attivato.

BattlEye has provided native Linux and Mac support for a long time and we can announce that we will also support the upcoming Steam Deck (Proton). This will be done on an opt-in basis with game developers choosing whether they want to allow it or not.

— BattlEye (@TheBattlEye) September 24, 2021