È passato più di un anno da quando Steam Deck è arrivata nelle case degli appassionati, e grazie all’hardware portatile di Valve molti videogiocatori hanno iniziato a interfacciarsi con un nuovo modo di intendere il PC gaming. Chi ha provato con mano questa piattaforma saprà però che ci sono tutta una serie di situazioni che possono essere limate, magari in un eventuale nuova versione del device di Valve.

A quanto sembra, però, realizzare una versione migliorata di Steam Deck potrebbe essere più complicato di quello che si pensa, e a sottolinearne i motivi ci ha pensato Pierre-Lou Griffais, uno degli sviluppatori di Valve che ha lavorato all’hardware portatile. Griffais, nello specifico, è stato intervistato dalla redazione di PC Gamer, dove ha svelato tutta una serie di retroscena sul device e su come sia complesso migliorarne alcuni dei suoi elementi.

“Vogliamo che Steam Deck sia migliore, stiamo esaminando varie strade e possibilità” ha dichiarato Griffais. “Credo che le persone pensano che realizzare una versione migliorata sia un lavoro semplice. Ma in realtà, dato che c’è lo schermo al centro del dispositivo, tutto è ancorato a esso non è facile. Ci vorrebbe una quantità di lavoro maggiore rispetto a quanto si possa pensare”.

Infine, lo sviluppatore di Valve ha sottolineato come la compagnia si stia impegnando a non dare nulla per scontato con Steam Deck. Non bisogna pensare, però, che basti cambiare lo schermo del device e rimpiazzarlo con uno di qualità superiore per rendere questo tipo di hardware portatile migliore e più prestante. In tutto questo, va detto che Valve ha già migliorato il proprio prodotto dal giorno del lancio a oggi, per esempio andando a migliorare la durata della batteria.

