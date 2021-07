Steam Deck diventerà lo standard di Valve in un suo aspetto

Steam Deck ha intenzione di rivoluzionare un po’ il mercato del gaming su PC trasformando la piattaforma di Valve in una libreria fruibile in portabilità. Per questo motivo, secondo un portavoce dell’azienda, l’intero servizio di Steam e la nuova console ibrida pian piano si allineeranno sempre più in un aspetto: l’interfaccia utente.

Steam ha intenzione di rimpiazzare la sua modalità Big Picture con l’UI mostrata nei nuovi dispositivi Steam Deck annunciati qualche giorno fa. Così commenta un moderatore di Valve la scelta della sua azienda: “Stiamo sostituendo Big Picture con la nuova UI di Deck. Non abbiamo ancora una finestra di rilascio da condividere però.”

La modalità Big Picture era stata pensata da Valve per essere utilizzata su una TV con un controller, in modo da poter gestire comodamente libreria e catalogo di Steam senza l’ausilio di mouse. Tale modalità è avviabile da qualsiasi dispositivo, incluso il PC, cliccando sul pulsante dedicato in alto a destra del client di Steam, o premendo il tasto “Home” del proprio controller mentre la schermata della piattaforma è aperta.

Steam Deck è progettata per aggiungere una nuova modalità di fruizione ai giochi per PC, ossia con la portabilità. Ciò richiede di una schermata più agevole da gestire con controller e comandi touch. Dato che la console sarà in grado di collegarsi ad altri schermi, sarà da capire se poi questa nuova UI funzionerà su schermi più grandi come quelli delle TV. L’interfaccia di Steam Deck, in altre parole, diventerà lo standard della fruizione di Steam al di fuori dell’ambiente PC.

I pre-ordini di Steam Deck sono già partiti lo scorso venerdì 16 febbraio, segnando un boom di prenotazioni. La console arriverà tra le mani dei giocatori in un periodo compreso tra dicembre 2021 e il primo trimestre del 2022, ma non si esclude che le spedizioni vengano spalmate un po’ per tutto il corso del prossimo anno.