Complice probabilmente anche l’assenza di nuove uscite di peso, Steam Deck e Final Fantasy 7 Remake Intergrade continuano a dominare le classifiche di vendita del client di Valve, diffuse da SteamDB, sito che si occupa di tracciare tutte le attività del distributore. Sia l’hardware prodotto da Gabe Newell, lanciato a febbraio, sia il gioco di casa Square Enix, continuano infatti a occupare rispettivamente sia la prima che la seconda posizione dei prodotti più venduti questa settimana.

Al terzo posto della classifica troviamo una new entry, ovvero Tiny Tina’s Wonderlands, che occupa anche l’ottava posizione grazie alle multiple edizioni lanciate la scorsa settimana. Il gioco di casa Gearbox è sbarcato su Steam di recente, dopo un accordo con Epic Games, che l’ha relegato come esclusività allo store di Tim Sweeney e soci per circa 6 mesi, esattamente come accade nella maggior parte dei casi di esclusività temporanea. Al quarto e al quinto posto troviamo invece Raft e Monster Hunter Rise, quest’ultimo spinto anche dall’arrivo di Sunbreak, la nuova espansione.

Dal sesto posto in giù, invece, si intravedono anche i primi frutti dei saldi di Steam, partiti giusto di recente. God of War, Monster Hunter Rise: Sunbreak, Rust e Sekiro: Shadows Die Twice in versione Game of the Year chiudono questa classifica. Potete trovate la top 10 grazie al tweet di Benji Sales, disponibile subito qui in basso.

10. Sekiro Shadows Die Twice: GOTY pic.twitter.com/eFs15BsSf1 — Benji-Sales (@BenjiSales) June 26, 2022

Se quest’ultima classifica non si discosta molto dalla precedente, probabilmente la prossima settimana la top 10 sarà molto diversa. I saldi di Steam sono infatti partiti di recente e come ben sappiamo, simili promozioni possono influenzare in maniera positiva l’andamento delle vendite. Non è escluso che settimana prossima, dunque, i giochi più venduti siano decisamente più “vecchi” rispetto a quanto visto negli ultimi 14 giorni. Per scoprirlo, però, sarà necessario attendere almeno fino a domenica prossima. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.