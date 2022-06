Uno dei più grandi svantaggi delle console portatili sono sicuramente le temperature. Nonostante siano stati fatti grandi passi avanti nel campo, hardware recenti come Steam Deck gestiscono decisamente i vari gradi che si accumulano sul SoC (System on Chip), ma secondo alcuni ci sono ancora margini di miglioramento. A portarci davanti un caso da manuale in merito è Linus, YouTuber canadese nel corso degli anni si è ritagliato una grande fama tra gli utenti appassionati di PC e che di recente ha realizzato un video dove viene montato un vero e proprio dissipatore esterno.

La procedura non è ovviamente ripetibile a casa. Per realizzare questa opera ci sono voluti infatti diversi componenti come ventole specifiche e un dissipatore M2. Seppur acquistabili separatamente, il montaggio di un dissipatore esterno su Steam Deck è decisamente complicato e richiede una strumentazione apposita tra cacciaviti, banchi di lavoro e ovviamente una grande conoscenza dell’hardware.

Al di là dell’impossibilità di ripetere questo esperimento, i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti. Le temperature sono rimaste più o meno uguali senza inserire ventole, ma il rumore causato dal sistema di raffreddamento è diminuito. Aggiungendo appunto una ventola, applicata successivamente dopo il primo test, le temperature si sono abbassate notevolmente. Il risultato finale si può vedere nel video poco più in basso, insieme ovviamente alla procedura realizzativa.

Chiaramente, oltre alla difficoltà nel realizzare questo sistema, anche la comodità non è il massimo. Il dissipatore infatti occupa gran parte del retro di Steam Deck, rendendo praticamente impossibile un utilizzo abbastanza comodo. Resta comunque un bellissimo proof of concept e se siete interessati all’ingegneria e al fai da te, il nostro consiglio è quello di non perdervi il video che abbiamo pubblicato poco più sopra. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.