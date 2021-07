Steam Deck, Gabe Newell fiducioso delle alternative terze parti

Ai microfoni di IGN, Gabe Newell ha rivelato non solo le difficoltà di proporre un giusto prezzo per Steam Deck, ma anche alcune interessanti progetti sulla macchina sul lungo termine. Nello specifico, Newell ha rivelato di voler improntare la piattaforma come una tipologia di hardware completamente nuova, sperando quindi che anche altri produttori decidano di pubblicare le loro versioni della console.

Di fatti, il sistema operativo montato su Steam Deck è una versione personalizzata di SteamOS, realizzata appositamente per questo tipo di dispositivo, cosa che su carta permette ad altre compagnie di implementare questo OS sulle proprie console. Questa possibilità, se ci pensiamo, può davvero cambiare radicalmente il gaming, offrendo a produttori come Gigabyte, Asus, Acer, Razer e molti altri la possibilità di proporre la propria console con il sistema operativo proprietario di Valve e un catalogo di giochi esteso come pochi altri.

Gabe Newell ha affermato che “la nostra visione è che, se lo facciamo bene, venderemo [Steam Deck] in milioni di unità e chiaramente stabilirà una categoria di prodotti a cui noi stessi e altri produttori di PC saremo in grado di partecipare. Questo avrà benefici a lungo termine per noi, quindi questo è il tipo di cornice in cui stiamo pensando a questo proposito”. Il capo di Valve dimostra quindi grande confidenza in questo progetto, soprattutto per le potenzialità e i vantaggi che può comportare sul lungo termine.

Steam Deck è senza dubbio un progetto ambizioso, ma la possibilità che gli altri produttori possano utilizzare questa versione custom di SteamOS lascia anche solo immaginare in che modo il gaming può evolversi in futuro. Ogni grande compagnia potrà realizzare la propria console basata su un sistema operativo che funziona come un qualunque PC e che supporta addirittura Xbox Game Pass ed Epic Games Store, magari anche più potente. Insomma, le potenzialità sono davvero elevatissime e non vediamo l’ora di vedere in che modo i produttori coglieranno questa occasione.