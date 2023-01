Per via della sua natura portatile, Steam Deck è già utilizzata da tantissimi giocatori in mobilità. Sono sempre più numerose le foto che ritraggono l’hardware di Valve impiegato per esempio sugli aerei, per intrattenersi durante i viaggi. Quello che però non pensavamo mai di vedere è l’handled impegnato in una sorta di volo a 2.500 metri d’altezza con un paramotore, eppure è successo.

Come riportato su Reddit, qualcuno ha avuto la bellissima idea di portare l’handled di Valve a “bordo” di un paramotore. Per chi non lo sapesse, un paramotore è un apparecchio che permette di volare semplicemente sfruttando la corsa. Viene utilizzato nelle discipline aerosportive ma qualcuno ha avuto la bellissima idea di utilizzare come “compagno di viaggio” proprio Steam Deck. La foto, pubblicata sulla board social, dimostra come la console si possa decisamente portare ovunque, anche se ovviamente non ci si può giocare per diversi motivi.

Ci sono due motivi per cui non è possibile utilizzare Steam Deck in volo. Il primo riguarda il freddo, che a quelle altitudine diventa ovviamente un ostacolo non indifferente. L’autore della foto e chiunque utilizzi un paramotore sono dunque costretti a indossare un’attrezzatura adeguata, che include dei guanti, che rendono ovviamente difficile l’utilizzo della console. Il secondo motivo, invece, riguarda ovviamente la pericolosità: pilotare un paramotore richiede un’attenzione massima e sarebbe da sciocchi distrarsi, soprattutto considerando la pericolosità di questo sport.

Nonostante questi limiti, Steam Deck ha dimostrato che neanche il cielo può essere il suo limite. Sicuramente si tratta di un esperimento interessante, ma che difficilmente si potrà ripetere. In aggiunta c’è sempre il pericolo che la console possa scivolare di mano e in quel caso il danno sarebbe ovviamente enorme. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

